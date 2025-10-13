El impacto de Alice mantiene cortadas cuatro carreteras en Tarragona y el servicio de Euromed

Las lluvias del episodio de la dana Alice en el sur de Tarragona obligarán a mantener las escuelas de las comarcas de Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Terra Alta cerradas hasta el miércoles, según ha informado la Generalitat.

Las tareas de reconstrucción no ... están siendo fáciles y, de hecho, se mantienen cortadas cuatro carreteras afectadas por inundaciones, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en X. Tras la recuperación esta madrugada de la AP7, y de la N-340 a lo largo del día, siguen cortadas la C-12 entre Amposta y Tortosa; la TV-3408 entre Amposta y La Ràpita; la TP-3311 entre Santa Bàrbara y Galera; y la TV-3443 entre Amposta y Tortosa.

Por otra parte, Adif prolongará hasta las 12.00 horas de este martes, 14 de octubre, la interrupción de la circulación en varios tramos del Corredor Mediterráneo en las provincias de Tarragona y Castellón a causa de los importantes daños en la línea ferroviaria causados por la dana.

En un comunicado este lunes, Adif ha informado que ya ha movilizado a un centenar de técnicos y operarios de todos los subsistemas (vía, catenaria y señalización) para reparar los daños «cuando la evolución de la situación meteorológica lo permita».

«Entre Ulldecona y L'Aldea (Tarragona) y tras las inspecciones realizadas se trabaja intensamente en ambas vías, donde se han detectado inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, entre otros daños», ha añadido.

Por otra parte, siguen los trabajos de evaluación de los daños mientras los alcaldes reclaman soluciones estructurales que eviten las inundaciones recurrentes. En este sentido el Govern de la Generalitat ha mantenido este lunes por la tarde dos reuniones con alcaldes de los municipios más afectados por las lluvias en Tarragona, donde se han abordado posibles soluciones a corto y medio plazo.

En declaraciones en TV3 recogidas por Ep, el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, ha dicho que también han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon. Dalmau ha explicado que la primera reunión, que ha incluido al Departamento de Interior, de Presidencia, de Economía y de Agricultura, ha abordado un primer paquete de ayudas para las localidades más afectadas.

La segunda reunión, con el Departamento de Territorio, con Infraestructuras y con la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ha tenido el objetivo de poner el foco a medio plazo en acelerar la reparación de infraestructuras dañadas por las lluvias y el plan para efectuar la limpieza de barrancos.

«El foco del Govern está ubicado en la reconstrucción de caminos rurales para poder llegar a las fincas», ha dicho Dalmau, y ha añadido que el objetivo es que a finales de esta semana y de cara a la que viene se pueda desplegar la reparación de los caminos. No obstante, ha fijado como prioridad reducir la movilidad en las carreteras ante la previsión de lluvias que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé hasta este lunes por la noche.

El conseller ha subrayado que Illa ha pedido el mismo «cambio de paradigma» que planteó recientemente con la política forestal, y asegurar así que los barrancos y las rieras estén en condiciones óptimas ante posibles episodios de precipitaciones como este.

«Ha pedido que podamos atender estas situaciones para dar soluciones estructurales que nos permitan que, cuando se produzcan episodios como estos, no tengan los efectos que han tenido», ha afirmado Dalmau.