El impacto de Alice mantiene cortadas cuatro carreteras en Tarragona y el servicio de Euromed

La Generalitat mantiene cerradas hasta el miércoles las escuelas en cuatro comarcas y aborda con los alcaldes las tareas de reconstrucción

Ocho horas atrapados en la N-340 por la dana Alice: «La alerta al móvil nos llegó con dos horas de retraso. No pudimos reaccionar»

Tareas de reconstrucción en Alcanar (Tarragona)
Tareas de reconstrucción en Alcanar (Tarragona) efe

Las lluvias del episodio de la dana Alice en el sur de Tarragona obligarán a mantener las escuelas de las comarcas de Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Terra Alta cerradas hasta el miércoles, según ha informado la Generalitat.

Las tareas de reconstrucción no ... están siendo fáciles y, de hecho, se mantienen cortadas cuatro carreteras afectadas por inundaciones, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en X. Tras la recuperación esta madrugada de la AP7, y de la N-340 a lo largo del día, siguen cortadas la C-12 entre Amposta y Tortosa; la TV-3408 entre Amposta y La Ràpita; la TP-3311 entre Santa Bàrbara y Galera; y la TV-3443 entre Amposta y Tortosa.

