La Airef pide a Illa que presente los presupuestos para 2026 «a la mayor brevedad posible»

La falta de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2026 ha copado la sesión de control al presidente autonómico de este miércoles en el Parlament. Un día después de que la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, confirmase que Salvador Illa da por ... perdidas las cuentas para su aprobación en forma y plazo, ha sido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) quien ha reclamado al ejecutivo autonómico su presentación «a la mayor brevedad posible» para cumplir con la transparencia y «supervisión fiscal».

La entidad ha recordado, en su 'Informe sobre las líneas fundamentales de presupuestos 2026 de la Comunidad Autónoma de Cataluña', que Illa aún no ha presentado el proyecto de cuentas para el año próximo, aunque sí que ha puesto en marcha las actuaciones previas necesarias para su elaboración y presentación. La Airef ha recapitulado que la falta de presupuestos se produjo en 2024 y que, finalmente, no se presentó el proyecto de para 2025, lo que obligó al Govern a prorrogar las cuentas. Para 2026 serían unos presupuestos aprobados «hace tres años».

En este sentido, según la Airef, si el ejecutivo de Illa no presenta las cuentas al Parlament para su aprobación, o no, se estaría eliminando «el debate sobre la planificación presupuestaria del Govern, reduce la transparencia, incrementa la incertidumbre institucional y dificulta la labor de supervisión fiscal». Cabe recordar que el proyecto debe ser aprobado, primero, por el Govern y, después, presentado a la cámara autonómica para que lo enmiende y apruebe o rechace, pero últimamente la práctica es que el Govern lo negocia fuera del Parlament con los grupos de la investidura para, una vez teniendo su visto bueno, presentarlo a la cámara.

Illa ha ratificado esta práctica. Durante la sesión de control al Govern, el presidente de la Generalitat ha dicho que solo llevará su proyecto de presupuestos al Parlament «cuando los tenga acordados» con ERC y Comuns. Y ha añadido que está trabajando en ello, augurando que conseguirá el apoyo suficiente para aprobarlos. «Voy a presentar presupuestos. Cuando los tenga acordados. Estoy trabajando para acordarlos. Y he dicho que quiero unos buenos presupuestos lo antes posible«, ha afirmado en respuesta a Albert Batet (Junts).

También Alejandro Fernández (PP) ha llevado la falta de presupuestos a la sesión de control a Illa. El líder popular, que ha calificado de «supuesta ruptura» de Junts con el PSOE la decisión de dar por finiquitado el llamado acuerdo de Bruselas, ha lamentado que ni el Govern ni el Gobierno de Pedro Sánchez tengan aprobadas las cuentas para el año próximo y se dediquen, por lo tanto, a «engañar a la ciudadanía con objetivos imposibles que solo generan frustración».

Sobre esta misma cuestión, la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha reiterado las palabras de Illa solo unas horas después en el Parlament, tras una pregunta de Toni Castellà (Junts). «Lo mejor para Cataluña es que haya presupuestos. El Govern quiere presupuestos», ha dicho. Y ha añadido: «Se pueden hacer cosas con prórroga presupuestaria. Es más complejo, más lento, pero se pueden hacer cosas. Y más si puedes incorporar suplementos de créditos, como ya hemos podido hacer».

Mejor en 2025 y peor en 2026

Por último, la Airef, en su informe, ha mejorado las previsiones de cumplimiento de la regla de gasto nacional en Cataluña para 2025, que tendrá un déficit del 0,6% del PIB y las ha empeorado para 2026, con un déficit del 0,3% del PIB. La entidad ha señalado que el Govern prevé crecimientos del gasto computable por debajo de las tasas de referencia en 2025 y 2026, y alcanzar un déficit del 0,1% del PIB en ambos ejercicios.

Por otro lado, a medio plazo, la Airef ha alertado de que el riesgo de desviación de la regla de gasto nacional aumenta en 2027 hasta el 4,5%, superando el límite actual del 3,4%. La entidad ha señalado que la deuda pública de la Generalitat se situará en el 28% del PIB a cierre de 2026, por debajo del 29,5% del PIB de cierre de 2024.

Además, Cataluña ha estimado niveles de endeudamiento inferiores para 2025 y 2026, inferiores a las de la Airef, por las mejores previsiones fiscales. La entidad independiente ha estimado, según recoge Ep, que la ratio de deuda sobre PIB de la comunidad seguirá descendiendo a medio plazo, y que en 2030 se sitúe a un nivel próximo al 25% del PIB.