Suscribete a
ABC Premium

La Airef pide a Illa que presente los presupuestos para 2026 «a la mayor brevedad posible»

Junts y PP exigen al presidente de la Generalitat que apruebe el proyecto de cuentas y lo envíe al Parlament

Illa confirma que tampoco tendrá presupuestos para 2026 en el plazo previsto

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, hoy en el Parlament
Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, hoy en el Parlament EFE
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La falta de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2026 ha copado la sesión de control al presidente autonómico de este miércoles en el Parlament. Un día después de que la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, confirmase que Salvador Illa da por ... perdidas las cuentas para su aprobación en forma y plazo, ha sido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) quien ha reclamado al ejecutivo autonómico su presentación «a la mayor brevedad posible» para cumplir con la transparencia y «supervisión fiscal».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app