Illa, sin presupuestos, forzado a reducir el gasto público

Hacienda revisa la propuesta del presidente catalán, que encuentra resistencias entre sus socios

Illa reconoce que el cambio sobre la amnistía fue por el resultado de las elecciones de 2023

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Daniel Tercero

Barcelona

La dosis de anestesia política aplicada por Salvador Illa en Cataluña, con el objetivo de «normalizar» la comunidad, está encontrando algunas resistencias. Especialmente, en materia presupuestaria. Si ERC y Comuns, socios del PSC en el Parlament, mantienen sus exigencias previas a firmar su aval ... para las cuentas del año 2026, Illa suma a eso la necesidad de reducir el techo de gasto de la Generalitat, que se disparó en 2024, y cuya propuesta está siendo analizada por el Ministerio de Hacienda y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

