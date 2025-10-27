Illa, sin presupuestos, forzado a reducir el gasto público
Hacienda revisa la propuesta del presidente catalán, que encuentra resistencias entre sus socios
Illa reconoce que el cambio sobre la amnistía fue por el resultado de las elecciones de 2023
Barcelona
La dosis de anestesia política aplicada por Salvador Illa en Cataluña, con el objetivo de «normalizar» la comunidad, está encontrando algunas resistencias. Especialmente, en materia presupuestaria. Si ERC y Comuns, socios del PSC en el Parlament, mantienen sus exigencias previas a firmar su aval ... para las cuentas del año 2026, Illa suma a eso la necesidad de reducir el techo de gasto de la Generalitat, que se disparó en 2024, y cuya propuesta está siendo analizada por el Ministerio de Hacienda y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Aunque los datos macroeconómicos de la Generalitat, como por ejemplo los 1.023 millones de euros de más que van en ingresos no financieros en relación al año pasado (un 3,8% interanual), son con los que Illa hace gala de la marcha de la economía en la comunidad, el exceso de gasto en 2024 (imputable medio año a Pere Aragonès y el otro medio a él) está suponiendo un quebradero de cabeza para la Consejería de Economía, liderada por Alícia Romero, en pleno acercamiento de los socialistas a ERC y Comuns para aprobar las cuentas del año 2026 en el Parlament. Algo que todavía está lejos.
El Govern superó la tasa máxima de gasto en 2024, que era del 2,6%, la misma que para el resto de comunidades, llegando hasta el 6,9% y esto está forzando a Romero a contener el gasto de cara a los próximos presupuestos, que debe limitarse al 3,3%, y cuya negociación, según fuentes de ERC y Comuns consultadas por este diario, todavía no ha empezado. «Primero, el sistema de financiación con el PSOE», advierten los de Oriol Junqueras, que critican la oposición de María Jesús Montero a cumplir con lo acordado. «No nos sentaremos a negociar hasta que no cumplan lo pactado anteriormente», añaden desde el cuartel general de Comuns. Ambos dan por imposible que Illa apruebe las cuentas a tiempo.
Zapatero no convence a Junts y Puigdemont apuesta por romper con Sánchez mañanaJoan Guirado
Los movimientos «a la desesperada» del PSOE en las últimas horas, con propuestas concretas para frenar la decisión, «han llegado tarde»
El comodín del Govern para llegar a buen puerto el barco de los presupuestos es la previsión al alza de los ingresos no financieros. El Govern aprobó el pasado mes el cálculo con el que atraer a ERC y Comuns. La cifra: 40.524 millones de euros. Un 7,1% más de lo que ingresará la Generalitat en 2025. Son los números más altos de la historia de la financiación catalana. Unos datos en expansión positiva que chocan con las críticas que tanto desde el independentismo como desde el PSC se hacen al actual modelo de financiación, que consideran insuficiente. Y que es la base para reclamar un concierto económico para la comunidad. El reajuste con este cálculo, en todo caso, será relativo.
«El gasto va a crecer. No habrá recortes», aseguran a ABC desde la Consejería de Economía, con la idea de tranquilizar a sus socios. Sin embargo, algunos datos apuntan que ya se está haciendo un esfuerzo en el uso del dinero público. El gasto ejecutado a fecha de agosto de este año es un 0,5% interanual menos. Unos 118 millones de euros gastados menos que en 2024. Con este contexto general, Illa trata de contentar a sus socios para evitar que la legislatura siga sin unos presupuestos aprobados. La primera promesa del líder del PSC nada más ser investido en agosto de 2024 fue la de aprobar unas cuentas para 2025. No lo cumplió y sin presupuestos no hay «normalidad» de la que hacer gala.
Así, en paralelo, Romero está a la espera de la respuesta de la Airef, que tiene en sus manos la propuesta de un plan de reajuste a partir de la advertencia que este organismo remitió en verano a la Generalitat tras constatar que había superado con creces el exceso de gasto permitido. En el informe de la Airef, la Generalitat reconoce que el exceso de gasto se debe al aumento de personal en educación, sanidad, seguridad y servicios sociales. Un coste acumulativo. Y que augura seguir desbordando la regla de gasto. La previsión para 2025 es del 4,9%, siendo el límite el 3,2%, y se superará en tres décimas lo permitido en 2026.
«Sin recortes»
En cualquier caso, en la consejería creen que la contención del gasto público no será el motivo por el que sus socios bloqueen la aprobación de las cuentas. Así lo corroboran a este diario desde Comuns: «La previsión es que se crecerá en ingresos y no se tendrá que recortar en ningún caso». Pero tanto los de Junqueras como los de Jéssica Albiach, líder de Comuns en el Parlament, exigen a Illa que cumpla los acuerdos suscritos en 2024 si quiere su aval a la política económica y financiera de 2026. Los primeros aseguran que no se moverán si no hay un nuevo sistema de financiación y los segundos, si Illa no pone en marcha «la unidad antidesahucios y el registro de grandes tenedores» para intervenir más el mercado de la vivienda. Las próximas semanas serán clave.
