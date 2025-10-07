Suscribete a
Illa ruega a ERC y Comuns que le aprueben los presupuestos y los vincula al concierto económico

El presidente de la Generalitat promete una serie de inversiones, sobre todo en vivienda, ligadas a las cuentas del año próximo

Puigdemont obligará a Illa a asumir que los inmigrantes tengan que hablar catalán

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, hoy, durante el debate en el Parlament
Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, hoy, durante el debate en el Parlament Miquel Muñoz
Daniel Tercero

Barcelona

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha pedido a ERC y Comuns, este martes durante su primera intervención en el debate de política general del Parlamento de Cataluña, que le aprueben los presupuestos para el año 2026 y que el ... Govern todavía no ha tramitado. En un discurso de poco más de una hora y media -íntegramente en catalán-, Illa ha advertido a sus socios de que «toda acción de gobierno necesita de recursos para ser desplegada», es decir, «de un presupuesto».

