Illa se gastó 1,5 millones en la celebración del orgullo, la misma cantidad que en los cuatro años anteriores

El Govern de Salvador Illa ha disparado este año el gasto de dinero público destinado a la campaña 'Con todo el orgullo', con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTI+ que se celebró el 28 de junio, hasta superar el millón y medio de ... euros, en concreto: 1.587.252,08 euros, lo que supone prácticamente lo mismo que la Generalitat de Cataluña destinó a este mismo propósito en los cuatro años anteriores.

En los últimos cinco años, el Govern, primero de Pere Aragonès (2021-2024) y luego de Illa (desde 2024), ha gastado en total 3.147.266,83 euros en la promoción de 'Con todo el orgullo', siendo los costes de «publicidad institucional», tanto del departamento de la Presidencia como de la Consejería de Igualdad y Feminismo, los de las partidas más abultadas superando el millón de euros este mismo año.

Las cantidades constan en una respuesta parlamentaria al Govern a una pregunta de Vox, consultada por ABC, y que refleja que en 2024 se gastaron 360.665,43 euros de las arcas públicas autonómicas; en 2023 fueron 581.748,19 euros; en 2022, 479.261,47 euros; y en 2021, 138.339,66 euros, sumando las cantidades de ambos departamentos que son los encargados de la organización de las actividades de la campaña.

«Es una auténtica vergüenza, una auténtica vergüenza porque, como se ven los datos, hay un despilfarro público del dinero de todos los catalanes en partidas que realmente no son esenciales y que no repercuten en el día a día y en las mejoras del día a día de los catalanes», denuncia la diputada de Vox en el Parlament Júlia Calvet en relación a estas cantidades que califica como «catastróficas».

Para Vox, «teniendo en cuenta que nos dicen que no hay suficiente dinero y, por eso, se usa la excusa de que hay que subir los impuestos en Cataluña, resulta que, al final, pagamos más impuestos y recibimos los peores servicios de toda la historia». Calvet pone de ejemplo del gasto que «no sirve para nada» los casi 18.000 euros que se destinó a iluminar la fachada de la Generalitat el 28 de junio.

«Una auténtica vergüenza que los socialistas miren a la cara a los catalanes y digan que hay que pagar más impuestos, pero son impuestos que van a otras partidas y no a sanidad o a educación», lamenta Calvet, que se pregunta en qué mejora a los ciudadanos en su día a día estos gastos. «Todo esto no tiene una repercusión en la mejora de la vida de los catalanes», añade.

Los costes de 2025 (más de 1,5 millones de euros), principalmente, se destinaron a la campaña institucional y a unos quince actos en distintos municipios, en colaboración con entidades y administraciones locales, en coordinación con la Consejería de Igualdad y Feminismos que dirige Eva Menor. Entre los gastos figuran 1.439,90 euros en un refrigerio en el Palacio de la Generalitat y otros 631,18 euros en un 'cátering' en El Vendrell (Tarragona).