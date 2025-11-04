Suscribete a
ABC Premium

Illa se gastó 1,5 millones en la celebración del orgullo, la misma cantidad que en los cuatro años anteriores

Vox considera que, mientras el Govern catalán defiende subir impuestos, este dispendio es «una auténtica vergüenza»

La Generalitat pagó cien mil euros para que Illa presentara su plan económico en Madrid

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña
Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña Efe
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Govern de Salvador Illa ha disparado este año el gasto de dinero público destinado a la campaña 'Con todo el orgullo', con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTI+ que se celebró el 28 de junio, hasta superar el millón y medio de ... euros, en concreto: 1.587.252,08 euros, lo que supone prácticamente lo mismo que la Generalitat de Cataluña destinó a este mismo propósito en los cuatro años anteriores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app