Mañueco: «No consentiremos a PSOE y Vox torpedear el futuro de nuestra tierra»

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León acusa a los socialistas y a la formación de Abascal de «ir juntos poniendo palos en la rueda y zancadillas»

Carlos Martínez confirma la enmienda a la totalidad a unas cuentas «infames»

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la clausura del acto con alcaldes y portavoces de la formación popular en El Bierzo
El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la clausura del acto con alcaldes y portavoces de la formación popular en El Bierzo ICAL

Valladolid

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusó ayer al PSOE y a Vox en la Comunidad de «ir juntos poniendo palos en la rueda y zancadillas. Fingen están enfrentados, pero acaban unidos» dijo antes de acusarles ... de compartir el objetivo de «torpedear los Presupuestos de la Comunidad y con ello el futuro de nuestra tierra». «El PP no lo vamos a consentir. Si no es ahora, será en las urnas en el mes de marzo. Ahí nos veremos, o en un sitio o en otro. Veremos qué es lo que ocurre en el debate de los presupuestos, si actúan con responsabilidad o están pensando en el rédito electoral, en sus intereses partidistas», remarcó durante su intervención en Ponferrada en la clausura de un acto con alcaldes y portavoces de su partido en la comarca berciana.

