Mañueco: «No consentiremos a PSOE y Vox torpedear el futuro de nuestra tierra»

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusó ayer al PSOE y a Vox en la Comunidad de «ir juntos poniendo palos en la rueda y zancadillas. Fingen están enfrentados, pero acaban unidos» dijo antes de acusarles ... de compartir el objetivo de «torpedear los Presupuestos de la Comunidad y con ello el futuro de nuestra tierra». «El PP no lo vamos a consentir. Si no es ahora, será en las urnas en el mes de marzo. Ahí nos veremos, o en un sitio o en otro. Veremos qué es lo que ocurre en el debate de los presupuestos, si actúan con responsabilidad o están pensando en el rédito electoral, en sus intereses partidistas», remarcó durante su intervención en Ponferrada en la clausura de un acto con alcaldes y portavoces de su partido en la comarca berciana.

Fernández Mañueco, que señaló que el PSOE de la Comunidad tiene como interés «sostener todos los despropósitos de Sánchez» y Vox Castila y León el de atacar al PP quiso reivindicar «la actitud de quienes construyen todos los días; otros se decidan a destruir y lo hacen muy bien» y aseguró que es el momento de lanzar una visión compartida, la de colocar a Castilla y León entre las tres comunidades autónomas de España.

«No se trata solo de subir puestos sino de marcar una dirección, fijar una meta y decir que el PP no solo gestiona sino que lidera la transformación de nuestra tierra. Queremos seguir mejorando y los Presupuestos son el primer paso real para conseguir ese objetivo. Son la expresión de esa ambición colectiva», remarcó.

La política, según Mañueco, parece haberse convertido en «un espectáculo de ruido, de frases vacías, donde se confunde la verdad y la mentira». «Tenemos que ofrecer algo distinto. Hemos venido a dignificar la esencia de lo que significa gobernar, que significa servir. Otros viven muy cómodos en el conflicto permanente, alimentando el ruido para que nada cambie. Nosotros somos más de nueces que de ruido, somos de mucha nueces» señaló en alusión al eslogan de la reciente campaña puesta en marcha por la formación.

El líder autonómico del PP pidió una implicación activa a sus cargos en la comarca y repasó algunas de las inversiones previstas en El Bierzo, donde los Presupuestos de 2026 prevén duplicar las inversiones hasta los 50 millones. «Habrá un helicóptero medicalizado en la comarca», aseguró entre otras actuaciones.

«El Bierzo y nuestra tierra no se levantan desde los despachos ni con problemas identitarios. El Gobierno estará al lado de todos los que quieren apostar por esta tierra» subrayó. «Quiero que os mojéis, que os mováis a base de bien, sin excepción; dar el callo hasta el final. Que se note; a por ello, ánimo y adelante», concluyó Mañueco.

El presidente del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, le precedió en el uso de la palabra y dedicó parte de sus palabras a un PSOE «desorientado, desnortado, con guerras internas, que solo sabe hacer ruido y convocar movilizaciones, presentar denuncias escondiéndose en asociaciones y distraer su corrupción y su compromiso cero con esta tierra».

De sus representantes públicos aseguró que «cuando tienen que elegir entre su tierra y Sánchez, siempre eligen Sánchez y lo van a hacer» y del candidato a la Presidencia de la Junta y líder autonómico apuntó que «Carlos Martínez no conoce los problemas del Bierzo, le viene grande Castilla y León a Carlos Martínez» y añadió que «no hace más que meter la pata. Le han puesto un tutor, Óscar Puente, y es peor el remedio que la enfermedad. Uno se mete en charcos y el otro lo embarra todo, insultando, menospreciando, para ocultar la corrupción que les invade», informa Ical.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, abrió el turno de intervenciones y defendió que el carácter berciano se refleja en «ser los primeros en trabajar por el futuro, en plantear soluciones sensatas, en no crear problemas donde no los hay». Eso, dijo, «en una provincia en la que hay gente tan despistada todo el día a vueltas con la identidad, que no termina de encontrarla, y que no hace más que darnos la paliza a los demás con ello. Nuestra identidad, la berciana, es mucho más sencilla. Es servir a los demás, estar pegados a los problemas y necesidades de la gente. Identidad no es diferenciarse respecto a todos los demás. No es eso».