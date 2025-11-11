Carlos Martínez confirma la enmienda a la totalidad a unas cuentas «infames»

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Junta, Carlos Martínez, ha confirmado este martes que el Grupo Socialista de las Cortes presentará la enmienda a la totalidad para devolver el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad ... para 2026 a la Junta, ya que, ha considerado, son unas cuentas «infames». Además, vio como un «insulto« a su partido, a la cámara autonómica y los colectivos que se les cite para una reunión este viernes, 14 de noviembre, a la que sin embargo acudirán los responsables de la dirección socialista en el parlamento.

En una comparecencia en la sede del PSCyL, tras una reunión con dirigentes de UGT en la Comunidad, Carlos Martínez ha argumentado que los presupuestos no son «enmendables», ni «aceptables», por lo que a su juicio el Grupo Socialista tiene la obligación de registrar una enmienda a la totalidad contra unas cuentas «dañinas», cuyo plazo para hacerlo vence el próximo lunes, 17 de noviembre

De esta forma, pedirán la devolución del presupuesto a la Junta para que elabore unas nuevas cuentas «consensuadas» y las vuelva a remitir a las Cortes. Además, ha negado que vayan a buscar el apoyo de otros partidos o grupos para tumbar el proyecto de ley en el pleno previsto para el 20 de noviembre. «A partir de ahí que se sumen quien quiera», ha dicho Carlos Martínez, quien ha argumentado que la apuesta de su partido es negociar «en positivo» para que Castilla y León tuviera unas nuevas cuentas.