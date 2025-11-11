Suscribete a
Sigue el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey

Carlos Martínez confirma la enmienda a la totalidad a unas cuentas «infames»

El candidato socialista tilda de «insulto» la reunión del viernes y niega que vayan a negociar apoyos para tumbar los presupuestos

Presupuestos 2026 en Castilla y León, misión (casi) imposible: la oposición no se cierra a hablar, pero los tacha de «farsa y humo»

De izquierda a derecha, el secretario general de UGT-CyL, Óscar Lobo, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, en una reunión de trabajo de ambas organizaciones ICAL

Valladolid

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Junta, Carlos Martínez, ha confirmado este martes que el Grupo Socialista de las Cortes presentará la enmienda a la totalidad para devolver el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad ... para 2026 a la Junta, ya que, ha considerado, son unas cuentas «infames». Además, vio como un «insulto« a su partido, a la cámara autonómica y los colectivos que se les cite para una reunión este viernes, 14 de noviembre, a la que sin embargo acudirán los responsables de la dirección socialista en el parlamento.

