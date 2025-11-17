Luis Pérez: «Siempre voy por ahí con mi cámara buscando cuadros»

En un taller que compartió hace ya más de una década con Antonio López, el maestro de Tomelloso preguntó a Luis López (Valladolid, 1978) que por qué siempre pintaba a partir de una fotografía y no acudía con su caballete al lugar que iba ... a captar. El pintor vallisoletano le respondió entonces que a él lo que le gustaba era captar el momento con su cámara «y luego plasmarlo en el estudio». Años después, su proceso sigue siendo el mismo. De su último viaje por Estados Unidos, centrado en las ciudades de Nueva York, Washington y San Francisco, se trajo «unas 3.000» instantáneas, que luego revisó una a una hasta dar con aquellas que quería trasladar al lienzo.

El resultado se puede ver en su última exposición en Miguel Íscar, 11, en su ciudad natal, hasta el próximo 29 de noviembre. Después de fijar su mirada en los paisajes naturales en su anterior serie, Luis Pérez vuelve a sus orígenes, «al asfalto, a la ciudad, a los reflejos». En las escenas de calle que plasma este artista vallisoletano la verdadera protagonista es la luz, mientras que los espacios urbanos «al final son una excusa». Se trata de jugar con la iluminación «y también con la sombra porque la presencia de una significa que está la otra. Ambas se necesitan para que haya un equilibrio y funcione». Considera que su forma de captarla ha evolucionado en sus más de veinte años de trayectoria, en los que se ha mantenido en su estilo hiperrealista. «Siempre me gustó ver esos cuadros llenos de detalles en los que te pierdes. Es lo que quería hacer y la línea que he seguido». Sin embargo, pese a que sus obras son casi fotografías, él se esfuerza en «se noten las pinceladas. Me gusta dejarles un poco inacabados».

R. ORTEGA

Desde muy joven le ha atraído «el mundo anglosajón» y son muchos sus referentes, «no sólo en la pintura». «La mirada de los artistas fotógrafos me ha influido mucho», añade. Entre estos últimos menciona a los norteamericanos Stephen Shore y William Eggleston, influidos ambos por la filosofía de Cartier-Bresson. Entre los pintores cita a Edward Hopper «y luego a gigantes como Vermeer o Velázquez».

Rincones del Soho neoyorquino, la Quinta Avenida o la azotea de sus rascacielos, las icónicas cuestas de San Francisco o las coloridas calles de Georgetown son algunas de las escenas urbanas retratadas. Dice que cuando pasa por alguno de estos escenarios casi siempre «hay algo» que le llama la atención rápidamente. «Suelen ser reflejos, contrastes, sombras...» A veces, los charcos provocados por la lluvia: «Cuando estoy por ahí con mi cámara siempre voy buscando cuadros. La vida está llena de ellos. Sólo hay que encontrarlos». Tiene clientes de procedencias tan diversas como Estados Unidos, Inglaterra o Alemania. También de España. Hoy puede vivir de su obra, pero aún así «cada vez que vendo un cuadro me parece un triunfo. No por el hecho de comprarlo. sino porque alguien valore lo que tú haces y quiera tenerlo en su casa».