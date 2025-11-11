Un tesoro textil «único», ayer y hoy

Su situación estratégica, de nudo hacia el norte, y la creación en ella del Consulado del Mar, en 1494, hizo que Burgos tuviera su apogeo, desde mediados del siglo XV hasta el último cuarto de XVI, basado en el comercio de la lana de merina ... con los Países Bajos, Francia e Inglaterra (además de otros productos como el trigo, el vino o el cuero). De ahí que no haya sido casualidad la elección del Museo de la Evolución Humana para acoger una exposición «única en Europa» sobre la producción de alfombras de nudo español y turco. Reúne hasta un centenar de obras desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, procedentes de la Real Fábrica de Tapices. Se trata de una muestra que «también explica la evolución de la sociedad», destacó ayer el consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, recordando que «hay constancia de la fabricación y empleo de tapices en periodos muy antiguos de la Historia».

Explicó también que con esta iniciativa se ha querido homenajear a una institución con más de 300 años de historia que ha sabido, en cada época, «adaptarse a las modas y estilos imperantes». Prueba de ello es que junto a los diseños que realizó un joven Francisco de Goya para los cartones que se utilizarían en los tapices, se pueden ver obras de artistas contemporáneos como el húngaro József Domján, Manuel Valdés, Ágatha Ruiz de la Prada o Guillermo Pérez Villalta, entre otros, junto a los artistas residentes Alberto Baraya, Laura Torrado, Martina Rodríguez Morán y Gianluca Lattuada. La exposición incluye además innovadoras propuestas textiles desarrolladas con Iloema y la artista Laura F. Gibellini, así como un importante conjunto de piezas de su archivo histórico que, por primera vez, se presentan al público.

El director de la Real Fábrica de Tapices, Alejandro Klecker, resaltó que la exposición es «única» en cuanto a que «nunca se ha hecho en ningún sitio de Europa», al tiempo que subrayó la genuinidad de la institución al utilizar la técnica trapiel, que consiste, según explicó, en «difuminar en hilo lo que el pintor ha hecho con acuarela o rotulador», así como en ser únicos en el «mezclado de los colores de la paleta en el hilo», informa Ical.

Comisariada por Juan Luis Arsuaga, director científico del MEH, y el historiador René Payo,en la muestra se exponen también diversos cartones para tapiz, composiciones únicas que se elaboran exclusivamente para el proceso de creación del tapiz. En ellos, los cartonistas y dibujantes de Real Fábrica facilitaban a los maestros tejedores la lectura de las líneas de composición y los colores de la obra.

La constante manipulación de estas piezas hizo que muchas de estas obras resultarán efímeras, debido también a su fragilidad. Pese a ello, en el Archivo Histórico de Real Fábrica de Tapices se preservan tanto originales como cientos de copias de aquellas magníficas composiciones creadas durante siglos para la manufactura de tapices

Completan la exhibición, que se extenderá hasta febrero de 2026, telares, ruecas y devanaderas que componen el instrumental tradicional sobre el que se apoya la creación de los principales elementos textiles decorativos que se exhiben en esta muestra. Perfectamente conservados después de siglos de uso, la privilegiada visión de conjunto de estos elementos en nuestros obradores transporta al visitante a épocas pasadas, en las que la cuidada producción artesanal inundaba todos los ámbitos de la creación.