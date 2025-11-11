Suscribete a
Un tesoro textil «único», ayer y hoy

El Museo de la Evolución Humana, con sede en Burgos, expone hasta febrero de 2026 un centenar de obras desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, procedentes de la Real Fábrica de Tapices

La imagen hiperespectral en la Gran Dolina de Atapuerca: analizar los yacimientos sin tener que excavarlos

Inauguración de la exposición con fondos de la Real Fábrica de Tapices en el Museo de la Evolución Humana
Inauguración de la exposición con fondos de la Real Fábrica de Tapices en el Museo de la Evolución Humana ICAL

H. D.

Valladolid

Su situación estratégica, de nudo hacia el norte, y la creación en ella del Consulado del Mar, en 1494, hizo que Burgos tuviera su apogeo, desde mediados del siglo XV hasta el último cuarto de XVI, basado en el comercio de la lana de merina ... con los Países Bajos, Francia e Inglaterra (además de otros productos como el trigo, el vino o el cuero). De ahí que no haya sido casualidad la elección del Museo de la Evolución Humana para acoger una exposición «única en Europa» sobre la producción de alfombras de nudo español y turco. Reúne hasta un centenar de obras desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, procedentes de la Real Fábrica de Tapices. Se trata de una muestra que «también explica la evolución de la sociedad», destacó ayer el consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, recordando que «hay constancia de la fabricación y empleo de tapices en periodos muy antiguos de la Historia».

