Suscríbete a
ABC Premium

La obra de Carmen Laffón y su mirada a Doñana vuelve a Sevilla

El proyecto AVE Doñana presenta la exposición 'Línea de horizonte en la Fundación Biodiversidad sita en el Patio de Banderas

Antonio López prepara en Sevilla una doble exposición dedicada a su esposa, la pintora María Moreno

Concha Ybarra inunda de color el espacio Santa Clara

Manuel Laffón sobrino de la pintora, la presidenta de Meta Miami, Milagros Maldonado y el decano de Bellas Artes y comisario de la muestra, Daniel Bilbao
Manuel Laffón sobrino de la pintora, la presidenta de Meta Miami, Milagros Maldonado y el decano de Bellas Artes y comisario de la muestra, Daniel Bilbao maría guerra
Marta Carrasco

Marta Carrasco

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Carmen Laffón (Sevilla 1934-2021) amaba los paisajes de Sanlúcar de Barrameda pero era quizás su visión del Coto de Doñana lo que más fascinaba a la artista que recogió en sus cuadros, a todas horas del día, los diferentes colores con los que ... el sol o la noche abrazaban la línea del horizonte que enmarca la desembocadura del Guadalquivir.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app