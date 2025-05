Jambrina confiesa «la tentación» de devolver a su Fernando de Rojas «a su origen» y cerrar la serie con una precuela

El escritor zamorano Luis García Jambrina ha confesado este sábado en Valladolid que tiene la «tentación» de devolver al pesquisidor Fernando de Rojas, protagonista de sus libros, a su origen, a La Puebla de Montalbán y así cerrar la serie con una precuela. «Me planteo un octavo manuscrito y tal vez busque situarlo antes de que se vaya a estudiar Leyes a Salamanca y antes de su papel en 'El manuscrito de piedra'», ha asegurado.

Pese a ello, ha avanzado que hace unos meses leyó una noticia «muy interesante» en un periódico sobre el pueblo toledano, ya que un hispanista había descubierto que seis hermanas regentaron una imprenta a la muerte de su padre. Las mujeres, de origen hebreo, debieron desarrollar esta actividad en la época en que vivió Rojas. «Me parece fascinante por que se especula que en esa imprenta apareció una primera edición de 'La Celestina'», ha afirmado. En este sentido, ha expresado su deseo de cerrar en ese pueblo la serie, ya que el pueblo y los alrededores tienen un aire «muy novelesco».

Con motivo de la presentación de su última novela 'El manuscrito de sangre' (Espasa, 2025) en la Feria del Libro de Valladolid, García Jambrina ha subrayado, según recogió la Agencia Ical, que para él es «muy importante» no planificar «demasiado» este tipo de libros. «Hay gente que no se sienta a escribir hasta que no lo tiene claro, con un esquema y mapa completo y la ficha de todos sus personajes. Si yo tuviera eso, ya no contaría nada por que ya me sabría la novela y no tendría gracia. Prefiero lanzarme a la piscina y a ver qué pasa para que el propio personaje tenga la iniciativa. Es clave no saber a dónde vas», ha apuntado.

El autor acaba de publicar la séptima aventura del pesquisidor Fernando de Rojas en la Roma del principios del siglo XVI para investigar la muerte del Papa Borgia (Alejandro VI) -uno de los dos únicos papas españoles- en extrañas circunstancias, posiblemente envenenado, aunque había muchos sospechosos al contar con demasiados candidatos para cometer su asesinato.

La trama le permite adentrarse en el Vaticano, «ése nido de víboras» que era entonces y, posiblemente, lo seguirá siendo ahora». Pero también hay otros personajes de la época del Renacimiento como los miembros de la familia Borgia, Miguel Ángel, Maquiavelo e incluso la Lozana Andaluza, porque precisó que Roma era de esplendor, pero también de corrupción y estaba llena de prostitutas.

El escritor ha sostenido que sus novelas son de personajes. En el caso del autor de 'La Celestina', dijo que el hecho de que no haya biografías de su figura supone «estupendo» para un novelista, ya que se abre un horizonte para «inventar y fantasear» con el protagonista. «Lo que nació como un cuento, se convirtió en una novela y, luego, ha habido hasta un total de siete libros. Algo que ha sido posible gracias a la figura de Fernando de Rojas como detective o pesquisidor», ha manifestado.

Al hablar del autor del 'Príncipe', al que calificó como «padre de la política moderna», subrayó que su aparición en la novela le permite reflexión sobre el poder y, sobre todo, su mantenimiento, algo que está «muy de actualidad en España». «Maquiavelo habló en su obra de convertir la mentira en un instrumento político, el arte de mentir, engañar y no cumplir la palabra dada. Algo en los que los Borgia eran unos maestros, tanto el padre Alejandro VI como su hijo César», ha comentado. En este sentido, García Jambrina ha opinado que los Borgia de hoy serían los partidos políticos de hoy. «Las luchas de poder de las familias de antes, en el sentido de grupo mafioso, son los partidos políticos, que defienden los intereses particulares y de su familia», ha detallado.

García Jambrina ha reconocido que el libro está también de plena actualidad por que, al igual que hace unas semanas, hubo un cónclave «muy controvertido» de 1.503 por que había varios cardenales que rivalizaban con conseguirse hace con la tiara papal. «El punto de partida de la novela es un hecho histórico, como la muerte del Papa Alejandro VI. Lo que es invención es la investigación de Fernando de Rojas, con las luchas de poder entre las grandes familias italianas que tenían cardenales y que disputaban, de manera directa, con España».

Además, ha dejado claro que aunque esta nueva entrega es la séptima de la serie las novelas son «independientes, autosuficientes y conclusivas», que permite empezarlas por cualquiera de ellas. Al igual que en las otras entregas, el escritor zamorano dijo que sus novelas son «puentes» para llevar al pasado o a un personaje. «Si quieres inventar, antes hay que documentarse para que sea verosímil y creíble. Por eso hay que saber mezclar entre lo que hay que de base real, más o menos documentada, y lo que hay de invención. Ahí es donde te la juegas y donde está la gracia», ha añadido.