El Rey preside el acto institucional por los 50 años de Monarquía

Cuatro vecinos de Olmedo investigados por maltratar a ovejas hasta hacerlas sangrar

Los trabajadores habrían provocado lesiones en las ubres y las extremidades a varios animales

Detenidos dos hombres que casi matan a un par de gatos a disparos con una carabina de aire comprimido

Sigue en directo la declaración de Ayuso sobre la condena del fiscal general, García Ortiz

Granja de ovejas en Olmedo donde se han localizado a los animales afectados
Granja de ovejas en Olmedo donde se han localizado a los animales afectados G. c.

C. R.

Valladolid

La sangre en la leche ordeñada dio la voz de alarma y puso en la pista a la Guardia Civil, que tras una investigación apunta a cuatro vecinos de Olmedo (Valladolid) como presuntos autores de un delito contra los animales. Estos habrían producido lesiones ... en las extremidades y en las ubres de varias ovejas de la granja donde trabajaban.

