Cuatro vecinos de Olmedo investigados por maltratar a ovejas hasta hacerlas sangrar

La sangre en la leche ordeñada dio la voz de alarma y puso en la pista a la Guardia Civil, que tras una investigación apunta a cuatro vecinos de Olmedo (Valladolid) como presuntos autores de un delito contra los animales. Estos habrían producido lesiones ... en las extremidades y en las ubres de varias ovejas de la granja donde trabajaban.

El propietario de una granja de Olmedo puso la denuncia el pasado 23 de julio, acusando a cuatro trabajadores de maltrato el ganado. Varios animales presentaban lesiones en los miembros y en las ubres, lo que había derivado en mamitis y fracturas de las extremidades, que produjeron la muerte de varias ovejas.

Las lesiones producidas en las ubres de los animales ocasionaban sangrado en las mismas, que posteriormente repercutía en la leche que se ordeñaba «presentando tonalidades rojizas debido a la presencia de sangre en las ubres», indica la Benemérita en un comunicado.

Noticia Relacionada Rescatados cinco cachorros tirados a un contenedor de basura en Palencia ABC Uno de los perros se encontraba sin temperatura y en estado crítico

Esto deriva en la investigación de estas cuatro personas por un supuesto delito contra los animales. Este, tipificado en el Código Penal (artículo 340) puede conllevar prisión de tres a 18 meses o multa de seis a doce meses, y la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, oficios o comercio relacionado con animales y para la tenencia de animales de uno a tres años.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Medina del Campo (Valladolid), así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincia de Valladolid.