Cuatro vecinos de Olmedo investigados por maltratar a ovejas hasta hacerlas sangrar

El propietario de una granja de Olmedo puso la denuncia el pasado 23 de julio, acusando a cuatro trabajadores de maltrato el ganado. Varios animales presentaban lesiones en los miembros y en las ubres, lo que había derivado en mamitis y fracturas de las extremidades, que produjeron la muerte de varias ovejas.
Las lesiones producidas en las ubres de los animales ocasionaban sangrado en las mismas, que posteriormente repercutía en la leche que se ordeñaba «presentando tonalidades rojizas debido a la presencia de sangre en las ubres», indica la Benemérita en un comunicado.
Esto deriva en la investigación de estas cuatro personas por un supuesto delito contra los animales. Este, tipificado en el Código Penal (artículo 340) puede conllevar prisión de tres a 18 meses o multa de seis a doce meses, y la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, oficios o comercio relacionado con animales y para la tenencia de animales de uno a tres años.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Medina del Campo (Valladolid), así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincia de Valladolid.
