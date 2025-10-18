Suscribete a
La boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith 'revoluciona' la Ribera vallisoletana

El enlace de Stella Banderas y Alex Gruszynski despierta gran expectación mediática en la zona de Abadia Retuerta, el lugar elegido para la celebración

La histórica iglesia de Valladolid donde se casa hoy Stella Banderas y Alex Gruszynski: una abadía del siglo XII con más de 8.000 metros cuadrados

Varias personas contemplan los exteriores de la Abadía Retuerta, que acogerá la boda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski ICAL

M. A. y M.O

Valladolid

Poco podían imaginar los pueblos de la Ribera del Duero vallisoletana que iban a acaparar el foco mediático y protagonizar ríos de tinta por la presencia de numerosos personajes famosos entre sus viñas. Y es que la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, ... Stella del Carmen, junto a Alex Gruszynski este sábado en la bodega Abadia Retuerta ha 'revolucionado' por completo la zona y la convertirá en escenario de un enlace casi hollywodiense.

