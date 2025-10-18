La boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith 'revoluciona' la Ribera vallisoletana

Poco podían imaginar los pueblos de la Ribera del Duero vallisoletana que iban a acaparar el foco mediático y protagonizar ríos de tinta por la presencia de numerosos personajes famosos entre sus viñas. Y es que la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, ... Stella del Carmen, junto a Alex Gruszynski este sábado en la bodega Abadia Retuerta ha 'revolucionado' por completo la zona y la convertirá en escenario de un enlace casi hollywodiense.

Ya en las jornadas previas no había otro tema de conversación entre los vecinos de los municipios cercanos y fueron muchos los que, junto a periodistas y cámaras, se acercaron este viernes hasta Valbuena de Duero, localidad de unos 400 habitantes, para contemplar cómo los invitados descendían de los autobuses o vehículos privados para asistir la fiesta de la preboda en su exclusivo balneario.

Poco más pudieron ver los presentes, que aguardaban poder ver los rostros de famosos como el padre de la novia, Antonio Banderas, Toda la emotiva celebración se realizó entre los muros del Monasterio de Valbuena, que acoge unas exclusivas instalaciones, ya que nadie salió de un recinto fuertemente custodiado por medidas de seguridad.

Expectación mediática en Abadia Retuerta ICAL

En el día del enlace, numerosos medios de comunicación se han desplegado a las puertas del histórico edificio que acogerá la celebración nupcial y que, según han recogido durante esta semana diferentes medios de comunicación, cautivó a Stella del Carmen en una de sus visitas. Hasta el punto que lo ha elegido para que sea el lugar en el que se casará.

Se trata de antigua abadía construida en el siglo XII y con más de 8.000 metros cuadrados en la que estarán presentes, por supuesto, los padres de la novia, Antonio Banderas, Melanie Griffith, su hermana Dakota Johnson y la legendaria Tippi Hedren, que a sus 95 años es la abuela de la novia. Tampoco faltarán grandes amigos de la familia como Pedro Almodóvar, Demi Moore o Goldie Hawn, según apuntan algunos medios, sobre uno de los enlaces más mediáticos del año.

Abadía Retuerta LeDomaine, en Valladolid, un destino que ha llamado la atención por la lejanía con Málaga, el lugar donde nació Stella y donde ha vivido después durante su tiempo trabajando con su padre en el teatro Soho.

En 2015 fuera nombrado como uno de los diez mejores de Europa según el 'New York Times' tuvo también algo que ver. Tiene incluso un helipuerto. La noche tiene un precio de entre 500 y 1.600 euros, ya que es un hotel boutique de una cadena muy prestigiosa, y todas las opciones tienen acceso al Santuario Wellness & Spa, a un gimnasio abierto 24 horas, una sala de yoga y un servicio de mayordomos.

La gastronomía es otro de los fuertes de este lugar, inspirado fuertemente por el vino y la cultura de la uva. Tienen varios espacios, uno con estrella Michelin, dos Soles Repsol y una estrella Verde; de base clásica pero que «derrocha vanguardia y personalidad».