Lista de invitados a la boda de Stella Banderas y Alex Gruszynski: unirá a su familia de Hollywood y España

Este 18 de octubre marcará un antes y un después en la vida de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, quien se dará el 'sí, quiero' con su pareja de toda la vida, Alex Gruszynski en una ceremonia que ... promete ser uno de los grandes acontecimientos del año.

La ceremonia tendrá lugar en nuestro país, exactamente en la Abadía Retuerta Le Domaine, en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero, donde reunirán a 258 invitados en un entorno de máxima discreción y exclusividad. Según reveló la revista '¡Hola!', el enlace contará con un dispositivo de seguridad reforzado y con medidas muy estrictas para proteger la privacidad de los novios y los asistentes.

«Soy muy afortunada de poder casarme en el país que me vio nacer, España», confesó la joven al citado medio. «Estoy feliz y con los nervios lógicos, ya que estamos a menos de un mes de nuestra boda», añadió.

Aunque la pareja reside en Estados Unidos, han querido que su boda tenga raíces españolas, un homenaje al origen malagueño del padre de la novia y, sobre todo, al amor de Stella por España. «Muchos de nuestros familiares y amigos van a visitar España por primera vez y estoy segura de que se enamorarán de su magia tanto como yo», expresó Stella.

Por su parte, Alex proviene de una familia con vínculos en el mundo audiovisual. Su padre es un reconocido director de fotografía y su hermana, Adaline Gruszynski, trabaja como productora creativa en una firma de moda que ha colaborado con nombres como Pamela Anderson o Gigi Hadid. Sin embargo, el joven ha forjado su propio camino profesional. Es CEO y cofundador de 'Nova', una plataforma que conecta a profesionales del entretenimiento en Hollywood, además de dirigir Nova Studios, un espacio creativo en West Hollywood.

GTRES

La lista de invitados

Entre los invitados confirmados destacan Dakota Johnson, la popular actriz y hermana de la novia, fruto del matrimonio entre Melanie Griffith y Don Johnson; y Alexander Bauer, hijo que la actriz tuvo con Steven Bauer. También viajará desde Los Ángeles la legendaria Tippi Hedren, abuela de Stella y musa del cine clásico, conocida por su trabajo en películas de Alfred Hitchcock como 'Los pájaros' o 'Marnie'.

La lista también incluye nombres del entorno artístico de Antonio Banderas y figuras internacionales del cine, lo que convertirá el enlace en un auténtico encuentro entre Hollywood y Castilla. Entre los rumores que circulan con fuerza destaca la posible asistencia y actuación musical de Chris Martin, líder de Coldplay y expareja de Dakota Johnson, muy cercano a la familia.

También se espera la presencia de Colette Lathan, influencer y gran amiga de Dakota, que suele acompañar a las hermanas en eventos y escapadas. Su participación confirma el ambiente cosmopolita que se vivirá durante el fin de semana de la boda, donde el glamour y la elegancia prometen ir de la mano de la discreción.

GTRES

Diez años después de iniciar su relación, Stella y Alex sellarán su historia de amor en un monasterio del siglo XII, rodeados de sus seres queridos y bajo la atenta mirada del mundo del cine. Todo apunta a que será una boda inolvidable, con Málaga en el corazón, Hollywood en los invitados y España como escenario de un amor que comenzó en la infancia.