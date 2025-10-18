De Dakota Johnson a Atherton Grace: quiénes son los hermanos de Stella Banderas y a qué se dedican

La boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski ha provocado un aluvión de interés por conocer cosas de la familia y una de las preguntas que se hace mucha gente es: ¿qué tal se lleva con sus hermanastros, de Dakota Johnson ... a Atherton Grace? Como se suele decir en estos casos, «la familia bien, gracias».

Alexander Bauer es fruto de su primer matrimonio, mientras que Dakota nació de la primera relación que mantuvo con el actor Don Johnson. Ellos dos, junto con Stella, son los hijos biológicos de la actriz. Pero es que su familia es bastante más amplia y realmente característica. En su casa siempre trató a los hijos de Johnson como propios y por eso Jesse (nacido de la relación del actor con la modelo Patti D'Arbanville), Jasper, Deacon y Atherton Grace (fruto de su relación con Kelley Phleger) son también como hermanos para Stella, si bien legalmente no sea así.

Dicen que la actriz creó una especie de «vida gitana privilegiada» para toda la prole. Dio la bienvenida a su primer hijo con Steven Bauer. Tras su divorcio, se casó con Don Johnson (por segunda vez) y dio a luz a Dakota. Ya tras la separación de la pareja, se casó con Antonio Banderas y dio la bienvenida a su segunda hija. «Todos son mis amigos, ver las cosas que uno acumula en la vida ha sido muy divertido», ha dicho Stella.

Alexander Bauer

Melanie Griffith se convirtió en madre por primera vez al dar a luz a Alexander un 22 de agosto de 1985, fruto de su relación con Steven Bauer. La pareja se divorció en 1989. Alexander creció en Los Ángeles, huyó del mundo de oropeles de Hollywood y ha vivido alejado de los focos. En 2019, Griffith homenajeó a Alexander y a Jesse escribiendo en Instagram. «Feliz Día Nacional del Hijo. Estos chicos extraordinarios... Os quiero muchísimo a los dos». Ha seguido los pasos de su familia en el mundo del cine, aunque eligió un desvío en el camino y prefirió participar en producciones independientes como guionista y actor secundario.

Dakota Johnson

Tras su segundo matrimonio con Don Johnson, Griffith dio a luz a la primera hija de la pareja, Dakota, el 4 de octubre de 1989. Nació en Austin, Texas, y creció entre California y Colorado, entre otros lugares. «He tenido una vida increíblemente afortunada y privilegiada, y la vida que llevé durante mi infancia fue extraordinaria: los lugares que visité, cómo vivíamos y lo que pudimos experimentar… Pero también tuvimos que lidiar con dinámicas familiares internas, situaciones y eventos muy traumáticos», declaró a 'Vanity Fair'.

La actriz de 'Cincuenta sombras de Grey' siempre ha hablado de maravilla de Antonio Banderas: «Él amaba a mi madre, a mis hermanos y a mí con mucha intensidad, de forma tan grande y tan estridente que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antonio me enseñó qué es la verdadera pasión y la disciplina». Su vida fuera de la pantalla también ha llamado la atención y en 2017 comenzó una relación con el líder de Coldplay, Chris Martin, pero este mismo año rompieron.

Jesse Johnson

Jesse nació el 7 de diciembre de 1982 en Los Ángeles, hijo de los actores Don Johnson y Patti D'Arbanville, y fue criado en Aspen, Colorado. Sus padres se separaron cuando él tenía tres años. Al igual que Dakota, también siguió los pasos de su padre y se dedicó al cine, aunque no ha tenido ni de lejos tanto éxito como Dakota. En 2022, Melanie Griffith celebró el Día de Acción de Gracias con él: «Un montón de momentos familiares. Agradecida por cada uno de ellos. Risas, recuerdos y amor».

Jasper, Deacon y Atherton Grace

Las otras tres hermanastras de Stella los tuvo Don Johnson con su quinta mujer, Kelley Phleger, y son Jasper, Deacon y Atherton Grace. Esta última es la más conocida por su versátil carrera en el mundo de las redes sociales. Es it girl, modelo e influencer. También es la más cercana a Stella, como demostró con su presencia en su reciente despedida de soltera.