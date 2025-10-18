El menú de boda de Stella Banderas y Alex Gruszynski: estrella Michelín, vinos de autor y guiños a Castilla

Ya está todo listo para una de las bodas más esperadas del año. Este sábado, Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se casará con su novio de toda la vida, Alex Gruszynski. El lugar elegido para la boda ... ha sido la la Abadía Retuerta Le Domaine, en Sardón de Duero (Valladolid), un lugar donde historia, vino y alta gastronomía se entrelazan con naturalidad y sofisticación.

El complejo cuenta con treinta habitaciones, un spa de vinoterapia y su propio viñedo, reconocido oficialmente como Vino de Pago, la categoría más alta dentrp de la clasificación vinícola española. Un detalle que no ha pasado desapercibido, puesto que los vino de la finca jugarán un papel protagónico en el banquete nupcial.

Un menú con estrella Michelín y sazón castellana

Casarse en la Abadía Retuerta Le Domaine incluye un menú a cargo del restaurante 'Refectorio' —galardonado con una estrella Michelín— y diseñado por el chef Marc Segarra. Aunque el contenido exacto se mantiene en máxima confidencialidad, fuentes cercanas al equipo han señaladp que se tratará de una versión especial del menú 'Legado', una de las tres propuestas de degustación que ofrece dicho restaurante, cuyo precio ronda los 200 euros por persona.

Entre las elaboraciones que podrían presentar destacan el rape en su jugo tostado con alcaparras y piñón, el costillar de lechazo churro o la Huerta de Verano, una creación vegetal con tomate, emulsión de pepino y navaja que resume la filosofía del chef: respeto por el producto local y estética minimalista. No faltarán tampoco los guiños históricos, como el escabeche de perdiz o el manjar blanco del siglo XV, reinterpretado con foie y caviar ecológico.

En cuanto a los postres, en su carta actual figuran propuestas como Maíz, Bourbon y Limón, el corte helado de miel y kéfir o el verde de pistacho y kale, aunque no se descarta que para la boda el equipo de Segarra cree una versión exclusiva inspirada en los productos de temporada de Castilla y León, con ingredientes como la manzana reineta del Bierzo o los piñones de Pedrajas.

La selección de vinos

Se sabe que durante el cóctel previo, se servirá previsiblemente el Abadía Retuerta Le Domaine Blanco, un coupage de Sauvignon Blanc, Verdejo y Godello, fresco y aromático, ideal para maridar con aperitivos de mar y vegetales.

Para acompañar los platos principales, no faltarán los grandes tintos de la casa: el Pago Negralada, un Tempranillo con cuerpo y carácter; el Pago Garduña, un Syrah especiado y elegante; y, como colofón, el icónico Selección Especial, premiado internacionalmente por su equilibrio entre fruta, madera y terroir.

El maridaje podría incluir también champán francés o cava premium, con precios que en el mercado oscilan entre 70 y 200 euros por botella, dependiendo de la selección final. En total, el coste estimado del menú completo —entre gastronomía, vinos y servicio— podría superar los 400 euros por comensal, sin incluir el alojamiento ni la exclusividad del recinto.