La vida personal de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas: sus estudios, su trabajo en el cine y su relación con Dakota Johnson

Ha llegado el gran día para la familia Banderas. Este sábado 18 de octubre la hija de Antonio Banderas, Stella del Carmen, se dará el 'sí, quiero' con su pareja Alex Gruszynski en la Abadía Retuerta LeDomaine en Valladolid. A sus 29 años, ... la joven ha construido una vida marcada por la sensibilidad, la discreción y el amor por sus raíces españolas, especialmente por Málaga, la tierra de su padre.

Fruto del matrimonio de Antonio y Melanie Griffith, Stella nació el 24 de septiembre de 1996 en Marbella, aunque su infancia transcurrió en Los Ángeles, donde sus padres se instalaron tras su boda. La familia vivió allí durante varios años en una espectacular mansión con pisicna y un gran jardín en el exclusivo barrio de Hancock Park. Sin embargo, pasó sus veranos en La Gaviota, la casa marbellí del intérprete de 'La leyenda del Zorro', donde corría por la plata, comía bocadillos de Nocilla y disfrutaba de gratos momentos familiares.

Desde muy pequeña, Stella del Carmen dejaba entrever su pasión por el cine. «Desde niña hacía películas caseras y me pasaba el tiempo probando cámaras y editando pequeños clips», confesó en entrevista con 'Harper's Bazaar', aunque señaló que, a pesar de haber crecido en un entorno donde las cámaras formaban parte de su día a día, prefiere la tranquilidad al ruido de la fama.

Stella estudió en el Wagon Wheel School de Los Ángeles, donde precisamente conoció a su prometido, Alex. Eran apenas unos niños cuando compartían pupitre y juegos en los pasillos. Con el paso de los años, esa amistad fortificada se convirtió en amor, y en 2015 iniciaron una relación que, tras un paréntesis, retomaron en 2023 y ahora se dirigen al altar para sellar su romántica historia. «¡Podré pasar el rato con mi persona favorita para siempre!», escribió Banderas en sus redes tras anunciar su compromiso.

Sobre su prometido, Alex Gruszynski

Por su parte, el novio, de ascendencia polaca, estudió Administración y Dirección de Empresas en Carolina del Norte. Actualmente se dedica a la industria del entretenimiento como cazador de talentos en la agencia William Morris Endeavor y es cofundador y CEO de 'Nova', una plataforma para artistas freelance.

«Mi hija se casa, y me gusta mucho con quién se va a casar. Lo conozco desde que era un niño», comentó Antonio Banderas en 'El Hormiguero'. «Lo único que quiero es que la quiera, y la quiere mucho. Todo lo demás me da igual», añadió el reconocido actor.

El camino de Stella del Carmen

A pesar de ser hija de dos grandes estrellas de Hollywood, Stella decidió trazar su propio camino. Estudió Literatura y Cine en la Universidad del Sur de California (USC) y ha trabajado detrás de las cámaras como directora de cortometrajes y ayudante de dirección en el Teatro Soho Caixabank de su padre en Málaga, donde residió durante unos meses en 2021. «Es una más del equipo. Ver la complicidad entre ella y su padre es precioso», contaba entonces Azahara Margón, amiga de la familia.

Además, la joven ha colaborado con marcas de moda y lanzó su propio proyecto de aceites perfumados, Lightbound, inspirado en los aromas de su infancia entre Málaga y California. Le encanta la poesía de García Lorca, la música de Rosalía y su plato favorito es la tortilla de patatas, una receta que aprendió de su abuela Ana, la madre de Antonio.

Su buena relación con Dakota Johnson

Cabe resaltar que Stella es muy unida con Dakota Johnson, hija mayor de Melanie Griffith. A menudo comparten tiempo juntas en Los Ángeles y visitan a su abuela, la legendaria Tippi Hedren, en su rancho californiano. Con su madre también mantiene un vínculo muy estrecho y quien, por supuesto, asistirá a la ceremonia.

Pese a haberse criado en Estados Unidos, Stella nunca ha perdido su conexión con España. «De Málaga heredé el sentido de la familia y el amor por las tradiciones», confesó en una entrevista. Es una apasionada de la Semana Santa malagueña, a la que acude siempre que puede, y disfruta recorriendo las calles de su infancia con su padre.

Ahora, en vísperas de su boda, Stella vive un momento de plenitud. Instalada en Los Ángeles junto a Alex, combina sus proyectos artísticos con una vida tranquila y alejada del ruido mediático. Este sábado, Valladolid será testigo de una historia que comenzó hace casi tres décadas, cuando dos niños se conocieron en un aula y sin saberlo, empezaron a escribir el guion más bonito de sus vidas.