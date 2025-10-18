Así fue la preboda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski: una velada mágica entre viñedos, familia y amigos

A pocas horas de celebrarse uno de los eventos más esperados del año, la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski, han salido a la luz los detalles de su preboda, celebrada este viernes cerca a la Abadía Abadía Retuerta LeDomaine, donde la ... pareja se dará el 'sí, quiero' esta tarde.

Según ha revelado la revista '¡Hola!', el encuentro tuvo lugar en una localización cercana al recinto monástico del siglo XII, la cual fue reservada exclusivamente para los novios y sus invitados. La cita comenzó a última hora de la tarde con un cócterl al aire libre entre viñedos, seguido de una cena y una decoración inspirada en Castilla, todo ello organizado por la madre del novio, Ellen Gruszynski.

La velada estuvo marcada por la emoción y el ambiente relajado entre familiares que se conocen desde hace años. Y es que Stella y Alex comparten una historia de amor que comenzó en la infancia, cuando coincidieron en la escuela Wagon Wheel, en Los Ángeles. Años después, tras una breve separación, el destino volvió a unirlos, consolidando un vínculo que hoy celebran con quienes más quieren.

Como broche final, los asistentes disfrutaron de una sorpresa musical que puso a todos a bailar y que, según fuentes cercanas a la pareja, alargó la celebración más de lo previsto. Todo, en un entorno blindado, donde el acceso a la prensa se mantuvo restringido para garantizar la intimidad de los novios.

Un entorno de ensueño

El Hotel Abadía Retuerta LeDomaine, donde este sábado se celebrará la boda, ha sido cerrado en exclusiva durante cuatro noches. El recinto, rodeado de viñedos y naturaleza, combina historia y modernidad, y será testigo de un enlace que promete ser uno de los más mediáticos del año.

Entre los asistentes se espera la presencia de Tippi Hedren, abuela de la novia y legendaria musa de Hitchcock; Dakota Johnson, hermana de Stella; Don Johnson, exmarido de Melanie Griffith; y grandes amigos de la familia como Pedro Almodóvar, Demi Moore o Goldie Hawn. Todo apunta a que el evento podría convertirse en una exclusiva portada de revista, dada la expectación que rodea la cita.