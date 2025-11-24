25 años del Coro Calderón Lírico: espejo de un género «muy querido» en Valladolid

El Coro Lírico Calderón nació «con muchas ganas» en el marco del teatro vallisoletano que le prestó el nombre para formar, en un ámbito no profesional, a aquellas personas que estuvieran interesadas por el repertorio de ópera y zarzuela en la ciudad. De eso ... hace ya 25 años, un tiempo que entonces se les hacía difícil alcanzar sabiendo que muchos de los proyectos culturales que surgen con vocación de futuro acaban quedándose en el camino. Por eso, este aniversario les hace especial «ilusión», reconoce el vallisoletano Sergio Domínguez, director artístico de la formación desde hace 16 años.

Son muchos los momentos que tiene en el recuerdo. Entre ellos, cuando en enero de 2013 subieron al escenario la ópera 'Tosca' de Puccini bajo la dirección de Giancarlo di Monaco, «una producción muy densa» que requirió «mucho esfuerzo y trabajo» aunque mereció la pena, pues el resultado fue «muy satisfactorio». Recuerda también la zarzuela 'El Gato Montés', que recaló en el citado teatro vallisoletano en 2012 «con un José Carlos Plaza de director escénico que nos hizo vibrar a todos».

De todo este tiempo hace un balance «positivo» pese a que cualquier proyecto cultural «desgraciadamente en España siempre está en la delgada línea roja». Hoy, el Coro Lírico Calderón «está en un buen momento, consolidado», reflejo de que «cualquier evento de ópera y zarzuela que se programa en Valladolid se llena». Por delante tienen un reto: la representación del 22 al 26 de abril de 'Cavaleria rusticana' y 'Pagliacci', «dos óperas veristas de repertorio universal, que creo que va a ser del gusto del público y para el coro son dos bombones».

A más largo plazo, les gustaría recuperar la zarzuela, género un poco olvidado pese a ser «algo muy de nuestras raíces». Por ello, aprovechando que ha habido relevo recientemente al frente del Calderón le gustaría que se trabajase por su «revitalización», algo que cree que ya está en el pensamiento de José María Esbec, el nuevo director de esta escena vallisoletana.

Aunque depende de la producción, el Coro Lírico suele reunir «entre 50 y 55 personas». No obstante, para la gala de su 25 aniversario, que se celebrará el próximo sábado 29 de noviembre, «recuperaremos a antiguos miembros que se han querido unir a este bonito proyecto».

Para esta cita, que tendrá lugar en la Sala Sintónica del Centro Cultural Miguel Delibes -por disponer de un mayor aforo- estarán acompañados por el Ensemble de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. El evento, además, cuenta con la Reina Sofía como madrina de honor. Aunque no podrá estar en Valladolid «por cuestiones de agenda», ya les ha deseado «el mayor de los éxitos».

El objetivo de trasladarse a este auditorio vallisoletano para la conmemoración es seguir dándose a conocer «fuera del teatro Calderón». Un empeño que también persiguen con las actuaciones que han empezado a programar en pueblos de la provincia gracias a un acuerdo con la Diputación. El pasado verano estuvieron en Portillo, en el marco de las Veladas de los Castillos, y el pasado sábado 22 de noviembre recalaron en Zaratán.

Para la celebración de sus 25 años sumarán a la gala la edición de un libro conmemorativo que recoja su trayectoria «textos de miembros que lo han integrado todo este tiempo: directores de orquesta, cantantes, regidores, de teatro... Y fotografías que sean testimonio de estas bodas de plata».

Sergio Domínguez confía en que el proyecto siga cumpliendo décadas: «Me gustaría verlo, ya no como director musical, pero sí sentado en una butaca». Por lo pronto, asegura que disponen de relevo generacional: «Es difícil porque ahora la juventud va por otros derroteros, pero este coro es muy heterogéneo y tiene personas de veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta... De todas las décadas, lo cual es un lujo».