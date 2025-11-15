Suscribete a
Consuegra adelanta la Navidad: la lotería reparte 6 millones para los abonados del 33.278, el número que el municipio juega desde hace 78 años

La administración número 1 reparte íntegramente el primer premio de la Lotería Nacional de este sábado

La suerte visita Mora: el 03.740, primer premio de la Lotería Nacional, deja 60.000 euros por décimo

Mercedes Domínguez, propietaria de la administración, con su marido y uno de los décimos de 33.278
Mercedes Domínguez, propietaria de la administración, con su marido y uno de los décimos de 33.278
Fernando Franco

Fernando Franco

Toledo

La borrasca Claudia ha dejado en Consuegra algo más que viento y lluvia: una auténtica lluvia de millones. La administración número 1 de este municipio de la comarca de La Mancha toledana ha repartido los 6 millones de euros del primer premio de la Lotería ... Nacional con el 33.278, un número que forma parte de la vida del pueblo desde hace casi ochenta años.

