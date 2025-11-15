Consuegra adelanta la Navidad: la lotería reparte 6 millones para los abonados del 33.278, el número que el municipio juega desde hace 78 años

La borrasca Claudia ha dejado en Consuegra algo más que viento y lluvia: una auténtica lluvia de millones. La administración número 1 de este municipio de la comarca de La Mancha toledana ha repartido los 6 millones de euros del primer premio de la Lotería ... Nacional con el 33.278, un número que forma parte de la vida del pueblo desde hace casi ochenta años.

La propietaria del despacho, Mercedes Domínguez, transmite alegría cuando habla. «Estoy eufórica y muy contenta», confiesa, mientras la emoción se le cuela entre las palabras. No es para menos: es el premio más grande que han dado jamás.

Lo extraordinario no es solo la cuantía; lo extraordinario es la historia. El 33.278 no es un número más en Consuegra. La administración lleva 78 años abonada a este mismo número, desde que los padres de Mercedes -fundadores de la administración- lo eligieron y lo pusieron a la venta.

«Hay personas que juegan este número desde hace décadas y muchos lo han transmitido de padre a hijos», explica Mercedes, que considera que el 33.278 forma parte del legado de muchas familias. «Recuerdo a una mujer que falleció recientemente y ahora son sus hijos lo que han se han quedado con el décimo», explica la propietaria de la administración, que hay «lista de espera» para poder abonarse al 33.278. Tal es su demanda que, para esta Navidad, en la que hay 198 series de cada número, prácticamente no queda ninguno.

Aunque la lluvia de millones es inédita en la historia de la administración, no es la primera vez que la suerte se fija en este turístico rincón de La Mancha. En 2006 repartieron un segundo premio de Lotería Nacional con el número 26.305, otro número al que están abonados -aunque desde hace menos tiempo- y que dejó 12.000 euros al décimo. También, en otra ocasión, la administración entregó más de 1,5 millones de euros a un acertante de Bonoloto.

Pero para Mercedes, nada es comparable al premio de hoy. «No es lo mismo entregar un millón en un juego al que viene cualquiera, que dar un premio grande a personas que conoces. Aquí vemos a la gente cada día, conocemos sus historias, a sus familias… Dar premios te hace ilusión, pero conocer la cara de los agraciados es mucho más especial», reflexiona.

La emoción no es solo profesional. Es también personal. Con casi ochenta años vendiendo el mismo número, la suerte también ha alcanzado a Mercedes. Y es que como dice el refrán 'el que la sigue, la persigue!