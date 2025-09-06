El tercer premio de la Lotería reparte suerte en Toledo y Mocejón: El 17.996 deja 15.000€ por décimo

La suerte de la Lotería Nacional ha vuelto a sonreír a la provincia de Toledo. El tercer premio del sorteo celebrado este sábado, correspondiente al número 17.996, ha dejado un reguero de ilusión en la capital regional y en la localidad toledana de Mocejón, donde cada décimo premiado está dotado con 15.000 euros.

En la ciudad de Toledo, el número agraciado se ha vendido en dos estancos: el de la calle Cardenal Tavera y el situado en la Travesía de la Estación de Autobuses, así como en un punto de venta compartido con una panadería en la Ronda de Buenavista, a la altura de la plaza de España.

La fortuna también ha llegado a Mocejón, donde la administración de lotería número 1 ha distribuido varios décimos del tercer premio. La coincidencia con las fiestas patronales del municipio ha multiplicado la alegría entre los vecinos.

Además de Toledo y Mocejón, el tercer premio ha viajado a Osuna (Sevilla), donde se ha vendido en la administración número 1 de la calle Carrera, 19; a Torrox (Málaga), en el despacho receptor número 50.510 de la avenida del Faro, 3; a Madrid y a Teruel.

El primer premio, dotado con 1.500.000 euros al número, ha correspondido al 88.589 y se ha repartido en La Coruña y Valladolid. El segundo premio, con 300.000 euros al número, ha recaído en el 23.563, vendido en la administración número 1 de San José de la Rinconada (Sevilla), en la calle Virgen de la Esperanza, 20, y en Pamplona.

Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 9, 4 y 0.