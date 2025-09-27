La suerte visita Mora: el 03.740, primer premio de la Lotería Nacional, deja 60.000 euros por décimo

Suscribete a
Este estanco de Mora ha vendido el 03.740, agraciado con el primer premio de la Lotería de este sábado
Este estanco de Mora ha vendido el 03.740, agraciado con el primer premio de la Lotería de este sábado

F.F.

Toledo

La suerte ha hecho parada este sábado en la localidad toledana de Mora. El número 03.740 ha resultado agraciado con el primer premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros por décimo.

El número fue vendido en un estanco situado en la calle Prim, número 50 de esta localidad de la comarca de La Mancha.

El 03.740 premiado se ha vendido también en administraciones de las provincias de Ávila, Burgos, Álava, Asturias, Barcelona, Badajoz, A Coruña, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Madrid, Murcia y Sevilla.

Por otro lado, el segundo premio del sorteo, correspondiente al número 28.486 y dotado con 120.000 euros a la serie, ha sido vendido en Jaén, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.

