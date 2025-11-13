Felipe VI recuerda en Pekín que España defenderá los Derechos Humanos mientras refuerza la relación con China

El viaje de Estado de los Reyes a China ha concluido hoy en uno de los salones del Hotel Regent de Pekín, donde Don Felipe y Doña Letizia han mantenido un encuentro con unos 400 representantes de los 5.200 españoles que residen aquí. Antes ... de regresar a España, Felipe VI ha subrayado la importancia del papel que desempeña esta colonia española en la proyección exterior del país. «La Reina y yo queremos transmitiros nuestro reconocimiento por vuestra contribución a la proyección de nuestro país. España está presente en el mundo gracias a personas que, como vosotros, establecéis conexiones valiosas cada día: en el ámbito empresarial, científico, educativo, cultural e institucional. Y quiero deciros con toda claridad: España os valora y se siente orgullosa de vosotros. Os necesitamos».

Felipe VI ha advertido sobre el papel de China en el escenario internacional y la posición española ante esta relación bilateral, recordando que «es hoy un actor clave en la escena internacional, con enormes desafíos y transformaciones en curso». En este contexto, ha afirmado que «España mantiene con ella un diálogo fructífero, europeo y propio a la vez» y que ese vínculo se sustenta sobre principios claros. «Seguiremos defendiendo nuestros valores —los de la democracia, el derecho internacional, los Derechos Humanos y la cooperación multilateral— desde la confianza firme en quiénes somos como nación, una España moderna, solidaria, creativa, abierta y comprometida con los grandes desafíos de nuestro tiempo».

El Rey ha hecho hincapié en el papel activo de los españoles que viven en el país asiático y en la huella histórica que representan. «Cada uno de vosotros, españoles en China, sois parte activa de ese proyecto de país. No sois solo observadores: sois protagonistas», ha señalado antes de recordar que su labor reflejaba «una España que sabe adaptarse sin perder su identidad; que sabe colaborar sin renunciar a sus valores; que tiende la mano sin dejar de alzar la voz cuando es necesario».

Antes de despedirse de todos ellos, Don Felipe ha mirado al pasado y al legado compartido con China. Para ello, ha recordado al misionero jesuita Diego de Pantoja, «un español que hace más de cuatro siglos llegó por primera vez aquí, a Pekín, con el deseo de conocer y de tender puentes entre dos culturas». «Hoy, esa contribución, ese espíritu de diálogo y respeto sigue vivo en vosotros, los españoles que hacéis de esta ciudad y de este país vuestro hogar y que mantenéis, con vuestro trabajo y vuestro ejemplo, ese lazo histórico entre España y China», ha concluido el Rey.

Hasta 7.000 españoles en China

La comunidad española inscrita en los distintos Consulados Generales de China asciende a unos 5.500 ciudadanos, con especial concentración en las demarcaciones de Shanghái y Hong Kong-Macao, donde residen algo menos de 2.000 personas en cada caso. No obstante, estas cifras no reflejan plenamente la dimensión real de la presencia española en el país, ya que muchos compatriotas no formalizan su inscripción en los Registros de Matrícula. Se estima, por ello, que actualmente podría haber más de 7.000 españoles residentes efectivos en China, una cifra que no incluye el creciente flujo de turistas que viajan al país, favorecido por la exención de visado para estancias inferiores a 30 días.

Don Felipe y Doña Letizia han salido del salón del Hotel Regent a las dos del mediodía (hora local), con la ilusión de haber hablado con casi todos los invitados a la recepción a la colectividad, organizada por la embajada de España en Pekín. Los Reyes disfrutan mucho de este tipo de encuentros porque les permite conocer de primera mano las vidas de los españoles en cada país que visitan. Dos horas después de iniciar el encuentro, Don Felipe y Doña Letizia han subido de nuevo al avión del Grupo 45 del Ejército del Aire y han iniciado su camino de regreso a casa.