Felipe VI recuerda en Pekín que España defenderá los Derechos Humanos mientras refuerza la relación con China

Los Reyes concluyen su viaje de Estado con un encuentro con un grupo de españoles que reside en China

La Reina Letizia visita la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín para homenajear la enseñanza del español en China

Los Reyes en un encuentro con residentes españoles en China reuters
Angie Calero

Enviada especial a Pekín

El viaje de Estado de los Reyes a China ha concluido hoy en uno de los salones del Hotel Regent de Pekín, donde Don Felipe y Doña Letizia han mantenido un encuentro con unos 400 representantes de los 5.200 españoles que residen aquí. Antes ... de regresar a España, Felipe VI ha subrayado la importancia del papel que desempeña esta colonia española en la proyección exterior del país. «La Reina y yo queremos transmitiros nuestro reconocimiento por vuestra contribución a la proyección de nuestro país. España está presente en el mundo gracias a personas que, como vosotros, establecéis conexiones valiosas cada día: en el ámbito empresarial, científico, educativo, cultural e institucional. Y quiero deciros con toda claridad: España os valora y se siente orgullosa de vosotros. Os necesitamos».

