Estudio, paseos y atardeceres: las dos semanas de adaptación de la Infanta Sofía en Lisboa

La infanta ha arrancado sus estudios de grado de Ciencias Políticas en el Forward College de la capital portuguesa

La Infanta Sofía, en Lisboa
La Infanta Sofía, en Lisboa
Angie Calero

Angie Calero

Caminando por las calles de Lisboa como una estudiante más en su recorrido diario hasta las instalaciones del Forward College, junto a sus compañeras de clase del grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y disfrutando de las vistas de la ciudad portuguesa durante un ... atardecer. Este es el contenido de algunas de las imágenes que la Casa del Rey ha distribuido esta mañana de lunes, en las que se puede ver a la hija menor de los Reyesintegrada en su vida universitaria.

