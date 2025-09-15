Estudio, paseos y atardeceres: las dos semanas de adaptación de la Infanta Sofía en Lisboa

Caminando por las calles de Lisboa como una estudiante más en su recorrido diario hasta las instalaciones del Forward College, junto a sus compañeras de clase del grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y disfrutando de las vistas de la ciudad portuguesa durante un ... atardecer. Este es el contenido de algunas de las imágenes que la Casa del Rey ha distribuido esta mañana de lunes, en las que se puede ver a la hija menor de los Reyesintegrada en su vida universitaria.

La hermana de la Princesa Leonor se instaló en Lisboa hace un par de semanas para estudiar allí su primer año de un grado que durará tres y que la llevará en cada curso a un campus diferente del Forward College, los otros dos serán los de París y Berlín.

Se trata de un plan grado y un plan de estudios muy novedoso. La decisión de cursarlo partió de una serie de conversaciones de la Infanta con los Reyes, donde la segunda en la línea de sucesión al Trono trasladó a sus padres su deseo de seguir formándose en el extranjero después de su paso por el UWC Atlantic College de Gales, donde el pasado mes de mayo se graduó tras dos años de estudios de Bachillerato Internacional.

Vida Universitaria Los primeros días de la Infanta en Lisboa Casa de S.M. el Rey

A lo largo de estas dos semanas en Lisboa, la Infanta ha tenido tiempo de ubicarse en la ciudad, conocer a sus compañeros de clase con algunas actividades organizadas por el Forward College y de comenzar su formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, unos estudios que le serán muy útiles en el futuro para cumplir con las obligaciones que Felipe VI le encomiende cuando pase a ser un miembro de la Familia Real en activo y tenga una agenda propia con funciones de representación de la Casa del Rey.