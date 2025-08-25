Suscribete a
Cornetas y vuelos en la era 'Top Gun' de la Princesa

Desde su creación en 1926, más de 6.500 alumnos han pasado por la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), pero el 1 de septiembre abre sus puertas a una muy especial: la alférez Borbón

La Academia General del Aire se prepara para la Princesa Leonor

Patricia Romero

San Javier (Murcia)

Desde su creación en el año 1926, más de 6.500 alumnos han desfilado por las instalaciones de la Academia General del Aire (AGA) -y desde hace tres años, también del Espacio-, que este nuevo curso abre sus puertas a una muy especial: ... la Princesa Leonor. A menos de diez días de su ingreso, ya está todo listo en la Base de San Javier, que viste sus mejores galas y ha remodelado completamente sus instalaciones -alojamientos, aulas y zonas comunes- para acoger a la hija mayor de los Reyes a partir del próximo 1 de septiembre, si bien su llegada esta prevista para un día antes, el 31 de agosto.

