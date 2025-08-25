Cornetas y vuelos en la era 'Top Gun' de la Princesa

Desde su creación en el año 1926, más de 6.500 alumnos han desfilado por las instalaciones de la Academia General del Aire (AGA) -y desde hace tres años, también del Espacio-, que este nuevo curso abre sus puertas a una muy especial: ... la Princesa Leonor. A menos de diez días de su ingreso, ya está todo listo en la Base de San Javier, que viste sus mejores galas y ha remodelado completamente sus instalaciones -alojamientos, aulas y zonas comunes- para acoger a la hija mayor de los Reyes a partir del próximo 1 de septiembre, si bien su llegada esta prevista para un día antes, el 31 de agosto.

Todos, autoridades y futuros alumnos e instructores, coinciden en algo: Doña Leonor será una más. «Es una compañera más y la ayudaremos en lo que necesite», cuenta el alférez alumno Yoel Cordón Arnedo, de la LXXVIII de la AGA y que este año se incorpora a IV curso. Es decir, convivirá en el día a día con la Princesa. «Es un orgullo tenerla como nuestra compañera, es algo que nunca pensé que iba a suceder», señala Cordón al tiempo que confiesa que, tanto a él como al resto de jóvenes, se les ha dado 'orden' de tratar a la futura jefa del Estado y de las Fuerza Armadas con «normalidad». No se torna tarea fácil.

Su principal cometido como alférez alumno de IV curso, explica asimismo Cordón, ser ejemplo para los nuevos cadetes como líderes de la Academia que son. Advertir de las faltas y corregirlas, controlar el estado de la uniformidad, el orden de las escuadrillas y la disciplina de las formaciones serán algunas de las tareas a desarrollar por parte de la Princesa. En definitiva, dice su futuro compañero, «los cadetes se fijan en nosotros».

A partir del lunes 1 de septiembre también se fijarán en Doña Leonor, que se alojará en el pabellón número 6, destinado exclusivamente a albergar a alumnas de todos los niveles, que este curso 2025-26 serán un total de 74 contando con la Heredera, 9 más que el anterior. Un incremento exponencial de presencia femenina en el Ejército del Aire -y en general, en todas las Fuerzas Armadas- que se viene evidenciando año tras año. «Esto es muy importante», opina el director de la AGA, el coronel Luis Felipe Asenjo.

La era 'Top Guun' de la Princesa En la imagen superior, una camareta de cuatro alumnos idéntica a la que alojara a Doña Leonor. Debajo, el comedor donde almorzará de 15.00 a 16.00 horas todos los días, y en la imagen inferior, uno de los siete simuladores en los que aprenderá a pilotar antes de subirse a un Pilatus PC-21 ABC

En el pabellón número 6 la Princesa compartirá una habitación en la planta baja, la destinada a alféreces (la de arriba es una nave común para cadetes), con otras tres alumnas. Su camareta, a diferencia de otras de la misma planta, contará, eso sí, con baño propio y estará equipado con un retrete, un bidé, dos lavabos y dos duchas a compartir entre las cuatro. Desde allí, Leonor y sus compañeras escucharán cada mañana, a las 06.30 horas, el toque de diana a través de un megáfono. Esto es, la tradicional corneta militar al amanecer que despierta a nuestras futuras Fuerza Armadas.

Menú único para comer

Tras recoger su camareta, la alférez Borbón desayunará a las 07.00 horas. El periodo lectivo se dividirá en dos franjas en las que atenderá tanto a clases teóricas como prácticas: de 08.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. Primero aprenderá a volar en simulador, para después poder ponerse a los mandos de los nuevos aviones de entrenamiento Pilatus PC-21 (los sustitutos de los míticos CASA C-101, que integraban la ya disuelta Patrulla Águila y en los que ya aprendió a volar su padre, Felipe VI, hace cuarenta años) en compañía de un instructor.

La dirección de la AGA estima poder ver volando a la Heredera por primera vez en compañía de un instructor entre finales de septiembre y principios de octubre. Una vez acumule entre 50 y 60 horas de vuelo, y siempre dependiendo de la destreza de Su Alteza Real en el aire, tendrá derecho o no a la tan esperada suelta, lo que en argot castrense se conoce como el primer vuelo en solitario de los alumnos de la AGA.

En la hora de descanso de 15.00 a 16.00 horas será cuando la Princesa pueda comer. Lo hará en el comedor común y a la vez que todos sus compañeros. El menú diario es único, lo que significa que no podrá elegir entre unos u otros alimentos. A partir de las 18.00 horas, volverá a tener Doña Leonor tiempo libre («de paseo») hasta las 22.00 horas, ya que a las 22.30 hora deben estar ya preparados para el toque de silencio. Cuatro horas que habrá de repartir entre estudio, ocio, descanso y la cena. En caso de que opte por salir a la calle entre semana, la Princesa habrá de permanecer en los alrededores de la Academia, sin traspasar los límites de Los Alcázares o San Pedro del Pinatar. A diferencia de la comida, la cena es libre y puede realizarla tanto dentro como fuera de la base, a no ser que esté sancionada, que obligatoriamente será dentro.

No todo va a ser formación, compromiso y disciplina. Los alféreces alumnos tienen derecho a salir de la academia los fines de semana aunque, de nuevo, con condiciones: prohibido abandonar el territorio nacional.