Estas son las rutas que Ryanair ha eliminado desde el aeropuerto de Santander: ya no podrás viajar a estas ciudades

Ryanair anunció este miércoles un recorte de un millón de plazas para la temporada de invierno, que abarca desde el mes de octubre hasta finales de marzo. Esta decisión afecta a distintos aeropuertos regionales de España, como el de Santander, que verá reducida su capacidad en un 38%.

La aerolínea irlandesa ha tomado esta decisión en respuesta a la subida de las tarifas aeroportuarias de Aena, que califica de «excesivas y poco competitivas». Esta medida forma parte de su plan para reducir su capacidad en un 41% en las regiones españolas y en un 10% en las Islas Canarias este invierno. El total de recortes de capacidad en España se situará en el 16%.

De esta forma, la aerolínea cancelará todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, al tiempo que mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez y reducirá su capacidad también en Asturias, Zaragoza, Vitoria y Santander este invierno. Por otro lado, cerrará su base en Santiago y se llevará de allí dos aviones que destinarán a Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Suecia y Hungría.

La peor parte se la llevan los aeropuertos canarios, que representan un 40% del millón de plazas recortadas y tendrán un 10% menos de capacidad respecto al invierno pasado. Además de Tenerife Norte, se verán perjudicados Lanzarote y Fuerteventura, según ha informado Ryanair. En total, cancela 36 conexiones directas con los aeropuertos regionales españoles y el archipiélago canario.

Todas las rutas canceladas de Ryanair en Santander

Los recortes anunciados por Ryanair este miércoles afectáran también a Cantabria. Y es que la aerolínea reducirá en un 38% sus plazas en el aeropuerto Seve Ballesteros Santander este invierno eliminando las rutas con cuatro ciudades europeas. Estas son:

Las cuatro rutas canceladas de Ryanair Santander-Roma (cuatro vuelos semanales)

Santander-Milán (dos vuelos semanales)

Santander-Viena (dos vuelos semanales)

Santander-París (dos vuelos semanales)

La compañía irlandesa mantiene las dos conexiones nacionales de Santander: Valencia y Málaga. Además, tampoco elimina las rutas internacionales a Bruselas (Bélgica), Dublín (Irlanda), Bolonia (Italia), Venecia (Italia), Marracketch (Marruecos) y cuatro ciudades británicas: Edimburgo, Londres, Manchester y Birmingham.

Reacciones a la decisión de Ryanair

El recorte de plazas de Ryanair en Santander ha provocado la reacción inmediata del Gobierno de Cantabria, que ha asegurado actuará «con gestión y buscando los apoyos oportunos» para intentar «revertir» estas medidas que la aerolínea ha tomado, según la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, por el «conflicto» que mantiene con el Ejecutivo central por las tasas aeroportuarias.

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha calificado la medida de «mazazo para la competitividad» de la ciudad. «Nos están condenando al aislamiento, a venir en coche, algo que no es sostenible ni beneficioso para la ciudad», ha dicho la regidora, que ha pedido al Gobierno de España que actúe.

También ha habido reacciones por parte de Aena. El presidente y consejero delegado de la operadora, Maurici Lucena, ha arremetido duramente contra Ryanair, acusando a la aerolínea de desplegar una estrategia de comunicación basada en la «deshonestidad», la «mala educación» y el «chantaje» para conseguir beneficios económicos.

«Si los aeropuertos españoles evolucionaran al son de las exigencias, el lloriqueo, los embaucamientos y la infumable estrategia de extorsión de Ryanair, a medio y largo plazo, dejarían de funcionar bien (como lo hacen en la actualidad) y no serían sostenibles financieramente», ha señalado Lucena en el comunicado.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que convocará a la dirección de Ryanair a una reunión urgente y ha advertido de que ninguna empresa, «por muy grande que sea», puede situarse al margen de la ley laboral».