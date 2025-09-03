La Xunta acusa al Gobierno de maltratar a los aeropuertos pequeños tras los portazos de Ryanair en Galicia

El portazo de Ryanair en Galicia, que cierra su base de Santiago de Compostela y elimina todos sus vuelos en Vigo, ha sentado como un jarro de agua fría en la Xunta. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de discriminar a los pequeños y medianos aeropuertos, como es el caso de los tres gallegos.

En declaraciones a los medios este miércoles, ha recordado que es el Estado quien tiene las competencias del tráfico aéreo en España y también el propietaria de los aeropuertos. Pero Aena, que por sus características puede considerarse una empresa pública, y que opera en régimen de monopolio, está más preocupada por sus «beneficios económicos» que por ejercer un «servicio público».

«Queremos denunciar el trato que el Gobierno dispensa a los aeropuertos medianos y pequeños a través de Aena. Queremos denunciarlo porque Aena debería tener entre sus principales objetivos ahondar en el reequilibrio territorial, apostando por los pequeños y medianos aeropuertos en vez de por los grandes, que ya funcionan solos», ha ahondado Calvo ante la prensa. Sin embargo, a juicio del conselleiro, «Arena está centrada única y exclusivamente en lograr más beneficios».

La Xunta acusa al Gobierno de discriminar a los pequeños y grandes aeropuertos, pero también de intentar rebotar sus responsabilidades a los ejecutivos autonómicos y eayuntamientos: «Queremos que se tome en serio sus competencias».

Calvo ha instado también a Aena a convocar con urgencia el comité de coordinación aeroportuaria de Galicia, que esta empresa estatal preside, para tratar de buscar soluciones.