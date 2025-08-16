Esta playa de Cantabria es una de las más bonitas del mundo, según National Geographic: dónde está y cómo llegar

En plena ola de calor en España, el norte del país se convierte en un refugio ante las temperaturas abrasadoras que ciernen sobre gran parte del país. En este sentido, Cantabria se presenta como un destino atractivo para los turistas donde, no solo huir del calor sofocante, sino también disfrutar de sus playas naturales y de sus impresionantes paisajes.

Su litoral, bañado por el mar Cantábrico, ofrece playas de arena fina como las de Somo, Laredo o Noja, ideales para quienes buscan sol, surf y tranquilidad. Además, sus pueblos costeros conservan un encanto marinero único y albergan también preciosos arenales.

En este sentido, San Vicente de la Barquera y Comillas son uno de los puntos imprescindibles de visita en Cantabria. Estos municipios, situados al oeste de la región, esconden uno de los arenales más bonitos de España, según National Geographic: la playa de Oyambre

El medio, especializado en viajes, ha seleccionado dos playas cántabras dentro de su ránking de las 25 más bonitas de España. Además de Oyambre, la revista ha destacado otro arenal de la región: la playa de Trengandín, situada en el municipio de Noja.

Parque natural de Oyambre RED CÁNTABRA DE DESARROLLO RURAL

No obstante, en esta ocasión nos centraremos en la playa de Oyambre, considerada un paraíso natural virgen de Cantabria, situado entre los municipios de Comillas y San Vicente de la Barquera y junto al Parque Natural de Oyambre.

Este paraje protegido, de alrededor de 5.700 hectáreas, tiene un gran valor ecológico que combina dunas, praderas, acantilados, rías y bosques. Además, supone un refugio importante para aves migratorias y es un entorno ideal para el turismo ornitológico.

Un paraíso natural entre dunas

La playa de Oyambre, de más de dos kilómetros de longitud, está considerada una de las mejor conservadas de Cantabria. Y también de las más bonitas. Y es que este arenal destaca por su precioso campo de dunas de gran valor ecológico, que la separa de la Ría de la Rabia.

La arena fina y dorada se impone en esta playa cántabra, rodeada de praderas y bosques. Su carácter salvaje y tranquilo destaca sobre otros arenales más concurridos de la región, por lo que se convierte en la opción perfecta para quienes buscan estar rodeados de naturaleza. Además, en los días despejados, pueden observarse en el horizonte los Picos de Europa.

Playa de Oyambre red cántabra de desarrollo rural

La playa de Oyambre se convierte en punto de encuentro de surfistas debido a su oleaje moderado. No obstante, también es un entorno ideal para realizar largas caminatas y darse un baño, mientras se disfruta de la tranquilidad. Merece la pena visitarla incluso en invierno, por el impresionante paisaje que ofrece.

Debido a su situación, muchos turistas aprovechan su paso por la playa de Oyambre para visitar los municipios de San Vicente de la Varquera y Comillas, ambos a unos 6 kilómetros de distancia y considerados de los más bonitos de la región por su espectacular entorno natural y su precioso casco histórico.

Cómo llegar a la playa de Oyambre

La playa de Oyambre se encuentra a unos 450 kilómetros de Madrid. Llegar hasta este punto es sencillo. En coche, hay que tomar la A-67 hacia el norte y después la A-8 en dirección a Santander. Luego, sigue por la N-634 y toma la salida hacia la CA-131, que te llevará directamente al entorno de la playa.

En transporte público, es posible llegar cogiendo un autobús directo desde Madrid a San Vicente de la Barquera. Una vez allí, toma la línea de autobús interurbano K-41, que realiza una parada muy cerca de la playa.