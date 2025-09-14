El Gobierno solo ha sacado de Canarias en un mes a 93 de los 4.000 menores comprometidos a reubicar

El pasado jueves se cumplió un mes del inicio del reparto hacia la Península de los menores migrantes hacinados en Canarias, Ceuta y Melilla. Pero 30 días después, según datos del Gobierno de Canarias a los que ha tenido acceso ABC, el número de ... niños que han sido reubicados es solo de 93 de los 4.000 menores entre los solicitantes de asilo y los del reparto ordinario que deben ser repartidos por las distintas autonomías.

El 11 de agosto, tras varias reprimendas por parte del Tribunal Supremo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el departamento que dirige Elma Saiz trasladó a los primeros diez niños peticionarios de protección internacional desde diferentes centros de Canarias a uno de Gijón.

Esa misma semana el Gobierno paralizó temporalmente el segundo de los dos repartos semanales a los que se habían comprometido, que iba a ser de 15 menores, aunque finalmente lo realizaron unos días después. La administración de Estado alegó «problemas administrativos» para justificar la paralización de ese viaje, una excusa que no convenció a Canarias, cuyo presidente, Fernando Clavijo, criticó en una entrevista concedida a ABC la posición del Ejecutivo.

En estas cuatro semanas, desde que se inició la derivación de los niños solicitantes de asilo, pese a haberse aprobado en Consejo de Ministros el decreto de capacidad que permitió la declaración de la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla –a Baleares se les ha denegado la solicitud–, los únicos niños que han sido derivados a la Península son los peticionarios de protección internacional, de los que se debe hacer cargo el Estado.

De los más de 3.000 menores no acompañados que forman parte del reparto ordinario, es decir, los que llevan meses hacinados en centros de Canarias, Ceuta y Melilla, todavía no ha salido ni un niño desde las autonomías de origen a las que se tendrán que hacer cargo a partir de ahora y hasta que cumplan la mayoría de edad.

La primera reunión del Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano, celebrada el 26 de agosto, el Gobierno dio luz verde al decreto de capacidad, un texto que regula el máximo de niños que pueden estar bajo la tutela de un territorio determinado, en función del número de menores en función de la población empadronada.

Con ese decreto ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las autonomías pudieron solicitar desde el 28 de agosto la declaración de la contingencia migratoria, trámite imprescindible para iniciar el reparto. Un día más tarde, el 30 de agosto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, autorizó las peticiones solicitadas por los territorios con una mayor tensión migratoria, lo que habría permitido desde ese día iniciar la distribución de los menores hacia las comunidades autónomas que se deberán hacer cargo de ellos.

En este caso, dos semanas después de la fecha comprometida por parte del Ejecutivo para la salida de los primeros niños de Canarias, Ceuta y Melilla, todos siguen todavía en los centros que deben abandonar de forma inmediata. Y lo peor de todo, según indican fuentes del Gobierno canario, es que no hay previsión de cuando va a iniciarse ese trámite.

La administración autonómica denuncia que, a día de hoy, siguen sin tener información por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige precisamente el expresidente autonómico socialista Ángel Víctor Torres, el responsable gubernamental del reparto junto a Rego. Ambos reunieron el 2 de septiembre, una semana después de la aprobación del decreto, una comisión interministerial para supervisar las labores para garantizar la distribución de los menores que sigue encallada.

Al departamento que dirige Torres le compete la asignación de plazas en las autonomías de destino, labor que deben realizar los delegados o subdelegados del Gobierno de las zonas en contingencia migratoria, a través de un aplicativo que ya tienen disponible.

Derivación automática

Casi con total seguridad, el primer menor en abandonar Canarias tras declararse la contingencia migratoria, según fuentes autonómicas, será un niño que llegó el pasado miércoles en un atunero a la isla de Lanzarote.

A los menores no acompañados que llegan después de la declaración de la contingencia se les aplica lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 658/2025, que establece un protocolo de derivación que culmina con el traslado en un plazo máximo de 15 días, plazo que los responsables implicados vaticinan que no se va a cumplir.

Canarias acusa de «descoordinación interna» a los ministerios implicados Sánchez junto a Clavijo ABC El Gobierno de Canarias, la administración que tiene la tutela de más menores a día de hoy, acusa a los ministerios implicados en el reparto de «descoordinación» entre ellos. En el gabinete del nacionalista Fernando Clavijo señalan directamente al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática como los responsables de de la tardanza en el inicio del reparto ordinario, por sus discrepancias con Juventud e Infancia a la hora de interpretar el decreto de ocupación.

El jueves, un día después de la llegada del menor, la subdelegación del Gobierno pidió a Canarias un informe para iniciar el procedimiento que la autonomía remitió un día más tarde. Ahora falta otro informe de la fiscalía, que tiene dos plazos para emitirlo, antes de comunicar a la autonomía de destino del traslado, que podrá presentar alegaciones. Será después cuando se iniciará su viaje a la Península.