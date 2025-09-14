Suscribete a
El Gobierno solo ha sacado de Canarias en un mes a 93 de los 4.000 menores comprometidos a reubicar

Los ministerios implicados siguen sin resolver la distribución de los niños por las CCAA

El inicio del reparto de los menores de Canarias se retrasará un mes más

Ángel Víctor Torres es el ministro encargado del reparto
Ángel Víctor Torres es el ministro encargado del reparto
Joan Guirado

Joan Guirado

Madrid

El pasado jueves se cumplió un mes del inicio del reparto hacia la Península de los menores migrantes hacinados en Canarias, Ceuta y Melilla. Pero 30 días después, según datos del Gobierno de Canarias a los que ha tenido acceso ABC, el número de ... niños que han sido reubicados es solo de 93 de los 4.000 menores entre los solicitantes de asilo y los del reparto ordinario que deben ser repartidos por las distintas autonomías.

