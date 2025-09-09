El Gobierno deniega a Baleares la contingencia migratoria que pidió Prohens para reubicar menores como Canarias

El Gobierno central ha denegado este martes que Baleares se pueda acoger a la contingencia migratoria, tal y como había solicitado el Govern autonómico la semana pasada.

Así lo ha dicho este martes la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, en el pleno del Parlament, en el que ha asegurado que el Govern «recurrirá a todas vías» a su alcance para frenar el reparto de menores migrantes no acompañados.

«Para el Gobierno no es suficiente que los centros de menores estén al 1.000 por ciento de sobreocupación, quieren más, con menos dignidad», ha criticado Prohens, zanjando que «esto es racismo institucional».

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, apuntó el pasado lunes que el archipiélago no cumplía con los criterios fijados por el Ejecutivo central para declarar la situación de contingencia migratoria al no superar por tres sus plazas de acogida de menores migrantes no acompañados.

El Govern se puso en contacto con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, para pedir una reunión en la que se abordase el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.

Baleares acoge actualmente a más de 600 nilos y adolescentes tutleados por los cuatro consells insulares. Si la capacidad fijada por el Gobierno es de 406 plazas, Baleares tendría que acoger a 1.218 menores para entrar en contingencia.

