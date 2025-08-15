Suscribete a
Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

La última entrevista de Javier Lambán en ABC: «Lo de Santos es la gota que colma el vaso; hay que ir a elecciones ya»

El histórico socialista, fallecido este viernes a los 67 años, conversó en junio con este diario sobre el terremoto en el PSOE tras la publicación del informe de la UCO

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

Reacciones a la muerte de Javier Lambán: Pedro Sánchez habla de «gran pesar» y «huella imborrable»

Javier Lambán, a su salida del Comité Federal en Ferraz celebrado en septiembre de 2024 ep
Érika Montañés

Javier Lambán, quien fuera presidente de Aragón entre 2015 y 2023, ha fallecido este viernes a los 67 años en su localidad natal, Ejea de los Caballeros. El exdirigente socialista llevaba meses apartado del mundo de la política, afectado por varias enfermedades, entre las que se incluía un cáncer de colon, diabetes y esclerosis múltiple.

