La última entrevista de Javier Lambán en ABC: «Lo de Santos es la gota que colma el vaso; hay que ir a elecciones ya»

Javier Lambán, quien fuera presidente de Aragón entre 2015 y 2023, ha fallecido este viernes a los 67 años en su localidad natal, Ejea de los Caballeros. El exdirigente socialista llevaba meses apartado del mundo de la política, afectado por varias enfermedades ... , entre las que se incluía un cáncer de colon, diabetes y esclerosis múltiple.

A pesar de que se había alejado de la primera línea de la política aquejado por su estado de salud, no dejó de expresar su opinión y, especialmente, sus críticas hacia la actual dirección de Ferraz y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Era considerado como uno de los estandartes entre los «críticos» del líder del PSOE, algo que no dejó de evidenciar en la última entrevista que concedió a este diario el pasado mes de junio.

A él le dolía el PSOE desde hacía años. Lo contó en sus memorias publicadas en 2024 ('Una emoción política', en La Esfera de los Libros), dando detalles de la operación fraguada desde 2017 por el aparato de su partido para, primero, «invitarle» a ser menos díscolo y, segundo, desarrollar una estrategia por la que se le pudiera reemplazar sin hacer demasiado ruido. E imponer a la candidata que quisiera Ferraz. Detrás de esa operación siempre estuvo Santos Cerdán, que «no amenazaba retóricamente», según Lambán, quien aun así, rebelde, no renunció, se presentó en 2019 y ganó. El secretario de Organización se redimió hace poco con Pilar Alegría, proclamada secretaria general del PSOE-Aragón. Lo del ruido, el navarro no pudo evitarlo.

Porque aunque cada mañana, como contaba el expresidente del Gobierno maño (2015-2023) a este diario, se desayunaba con una larga sesión de su tratamiento oncológico, seguía escribiendo y hablando para intentar que el PSOE, «su» PSOE durante más de 40 años, volviera a encontrar la esencia socialdemócrata. Eso conllevaba remendar las líneas rojas que se saltó ya desde las primarias de 2014, dice, Pedro Sánchez: los pactos contrarios a la unidad de España y la defensa de la Constitución; y, ahora, la corrupción.

La voz más sólida dentro de la «disidencia» antisanchista, que se retiró el pasado enero de la primera línea, vio cómo los acontecimientos precipitaban al PSOE al abismo y cómo muchos acabaron por darle la razón a algunas de las cosas que vislumbró. Y la sensación que le quedó era un regusto amargo sin advertir el final. «Me sorprende pero la militancia sigue estando alineada con el presidente del Gobierno», aseguraba el expolítico, fallecido este pasado viernes, en su última entrevista para ABC.

En mayo usted pidió elecciones generales a Sánchez. Y aún no habíamos leído el informe de la UCO...¿Cómo está viviendo este terremoto?

Con mucha preocupación. El partido atraviesa una crisis estructural que puede derivar en una situación de crisis existencial si no se toman las medidas adecuadas en poco tiempo. A pesar de que para algunos ha sido una «sorpresa», desde hace tiempo se venían anunciado sucesos que se están dando a conocer. Lo de Santos es la gota que colma el vaso, es un salto cualitativo importante que deja al partido en una situación tan precaria que es imposible su continuidad y la del Gobierno.

No se creyó la «sorpresa» de que Sánchez se había enterado esa mañana. De las últimas dos comparecencias del presidente del Gobierno, ¿se ha creído algo?

Yo no estoy aquí para juzgar si falta o no a la verdad y en qué medida. No es relevante lo que yo piense. Lo gravísimo para el partido es que las palabras del presidente caen en saco roto porque ha perdido la credibilidad a chorros. Las respuestas que se le han dado a la militancia son más o menos previsibles conociendo su trayectoria, pero son manifiestamente insuficientes. Lo grave es en qué situación está el partido y los riesgos que corren los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas de 2027, porque esto ya nos pasó en 2023 cuando advertimos que podíamos sufrir mucho por las políticas adoptadas por Sánchez en relación con Cataluña.

¿Qué debería hacer ahora el PSOE?

En el Comité Federal del 5 de julio habría que reaccionar y plantearse la continuidad del Gobierno. Sus socios de Junts ya han dicho que van a extorsionarle hasta lo indecible a costa de un precio que pagará la ciudadanía. Hay que acabar con esta agonía e ir a elecciones, aunque soy escéptico respecto a lo que se cierre ese 5 de julio que será ratificar la línea seguida hasta ahora. Pero no es solo el Gobierno, hay que pensar en el futuro del partido.

¿No se justifica convocar elecciones por los casos de corrupción que cercan a la familia del presidente?

Los señalados por corrupción gozan de presunción de inocencia. Todos. Yo he deslindado siempre los dos planos, la política de las supuestas anomalías que se van conociendo. Pido elecciones por la deriva del Gobierno y pedí a Sánchez que no gobernara sin tener una mayoría no progresista, sino con partidos de derechas como Junts que es claramente racista. Una mayoría de esta naturaleza, con enemigos declarados de España, justifica querer acabar con esta agonía. Los hechos me han dado la razón. Un Gobierno que no puede desarrollar una agenda ambiciosa lo único que puede hacer es convocar elecciones y si a eso le sumamos el descrédito por todo lo ocurrido, no hay otro camino.

Teme lo que esté aún por salir...

No tengo ninguna información, pero evidentemente yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Hace muchos meses se decía que si Aldama, que si Koldo Aguirre, sucesos muy truculentos y les concedí el beneficio de la duda. Creía que el partido y el Gobierno iban a demostrar taxativamente que era mentira. A estas alturas todo lo que los medios han ido presagiando, se ha ido cumpliendo. Si anuncian ahora que hay algo más por salir, uno ya no se tienta la ropa y se teme lo peor.

Del Parador de Teruel, por ejemplo, uno ya sospecha de Ábalos...

Muchas informaciones se han dado por exageradas. Cualquier lector de un medio de comunicación tiene que estar perplejo. En honor a la verdad yo tengo que decir que yo dormí esa noche en el Parador de Teruel y por la mañana me fui convencido de que todo lo que se hizo en el acto con Fomento había sido correcto y no había evidencias de ningún escándalo.

Sobre Sijena: «Tengo motivos para desconfiar de la Generalitat, pero la decisión del MNAC para crear una comisión es oportuna» ¿Qué le parece la solución que ha encontrado el MNAC sobre Sijena, una comisión de expertos para evaluar el traslado? Yo tengo muchos motivos para desconfiar de cualquier tipo de decisión que adopte la Generalitat. Pero soy, como los aragoneses somos, respetuosos del derecho, del sentido común, y quiero también que las cosas se hagan con templanza y sentido común. Puede ser oportuna la comisión técnica de expertos que ha propuesto el museo catalán. Ahora no puedo afirmar taxativamente que no se reserve una sorpresa para demorar la entrega y eludir el cumplimiento de la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

¿Hubo pucherazo en las primarias?

Tengo una idea clara tras lo oído en los audios de Koldo y Cerdán, que son poco edificantes. Pero creo que las ganó con claridad Pedro Sánchez. Con todas sus imperfecciones en los usos internos de los partidos, porque no hay una administración electoral detrás, no hay nada que me dé para cuestionar el resultado final, porque los procesos orgánicos son respetuosos y limpios. Los militantes están alineados con el secretario general y es un candidato imbatible.

¿Y el que pierde es «díscolo, hipócrita o petardo» como dijo Sánchez (según los wasaps publicados por 'El Mundo'?

Por ser preciso, desde que Sánchez ganó y perdimos los que apoyábamos a Susana Díaz, los disidentes fuimos anatemizados. La disidencia interna no se ha tolerado ni está bien vista.

¿Y qué sería de este PSOE con Susana Díaz?

El origen de la disputa no fue una animadversión personal, sino un concepto de la política. Para Sánchez valía cualquier cosa con tal de gobernar España. Nosotros pactamos líneas rojas: no pactar con Bildu ni independentistas y, de forma muy controlada, con Podemos.

No hubo primarias en Aragón porque su candidato se retiró y se incorporó a la Ejecutiva de Pilar Alegría. Y todo ese proceso fue diseñado por Cerdán. ¿Ahora no se cae esa estructura?

Santos trabajó buscando alianzas y las encontró en Huesca y en otros políticos de la comunidad para que la federación se alinease 100% con Sánchez. Yo traté de apostar por alguien que no fuera un mero apéndice de Ferraz. La mayoría apostó por Alegría. No tengo nada que reprochar. Desde 2017 se quería forzar unas primarias desde Ferraz y contaron con ayuda de Aragón porque había interés en acabar con mi mandato. Y el resultado es el que ha sido. Hoy quien gobierna ha estado en perfecta connivencia con Santos. Enfrente estaba lo que yo representaba.