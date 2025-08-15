Reacciones a la muerte de Javier Lambán: Pedro Sánchez habla de «gran pesar» y «huella imborrable»

Suscribete a
La primeras reacciones y condolencias por el fallecimiento de Javier Lambán ha comenzado a llegar poco después de conocerse la muerte del histórico dirigente socialista aragonés y uno de los últimos barones críticos con el sanchismo que rige su partido a los 67 años de edad.

Una de las primeras voces, y la más esperada por los últimos choques que mantuvo con Lambán, ha sido la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que un tuit bastante frío e institucional para un compañero de militancia ha mostrado «gran pesar» y ha alabado «su huella imborrable».

Otras condolencias que generaban interés era el de la secretaria general del socialismo aragonés y ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. En X, escribía: «Descanse en paz el compañero y expresidente de Aragón, Javier Lambán. Su amor por nuestra tierra y su compromiso con los aragoneses permanecerá siempre en nuestra memoria. Mi pésame y sincero cariño para su familia y seres queridos».

Algo más efusiva ha sido el mensaje publicado desde la cuenta del Partido Socialista de Aragónes, donde se podía leer: «Estamos conmocionados y dolidos: acaba de fallecer nuestro presidente, Javier Lambán. Permanecerá en nuestro recuerdo su huella imborrable de todo lo que hizo por nuestra tierra y por mejorar la vida de todos los aragoneses. Descansa en paz, Javier. Que la tierra te sea leve».

Otro barón crítico con el sanchismo, el actual presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García-Page ha mandado un afectuoso mensaje, en el que aseguraba que «con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de Javier Lambán, gran amigo, excelente persona y político ejemplar. Un hombre cabal, honesto, muy coherente y con una capacidad intelectual que nadie le discutía.Deja un vacío inmenso, pero su legado permanecerá vivo. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos».

Feijóo: «Fuimos amigos»

Desde el partido rival, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo escribía: «Siento muchísimo la muerte de Javier Lambán: un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar. Para mí fue una gran suerte coincidir con él en el ejercicio de la política. Discutimos, coincidimos y pactamos, pero lo más importante es que fuimos amigos».

Entre los líderes socialistas que ya se han querido pronunciar en redes sobre la muerte de Lambán, destaca el de la ex presidenta del PSOE andaluz Susana Díaz quien ha recibido la noticia con "dolor". "Cuánto dolor Javier, cuánto dolor siento. Hoy se apaga una luz en mi vida. Tu amistad fue un regalo y tu ausencia deja un vacío inmenso. Gracias por cada risa, abrazo y palabra sincera. Te llevo en el alma, amigo mío. Descansa en paz", indicaba.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero﻿, ha señalado que este "es un día triste para el socialismo" por el fallecimiento del expresidente aragonés, del que ha destacado que era un hombre "comprometido con su tierra".

Eduardo Madina, quien fuera secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados hasta que perdió en 2014 frente a Pedro Sánchez en la pugna por hacerse con las riendas del partido, también ha recordado la figura de "un gran socialista".

También ha tenido palabras para recordar a Lambán el dirigente de ERC y diputado en el Congreso Gabriel Rufián.

