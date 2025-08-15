Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años El expolítico socialista sufría un cáncer de colon desde 2021 y también padecía esclerosis múltiple

Javier Lambán, expresidente de Aragón, ha fallecido a los 67 años en su localidad natal, Ejea de los Caballeros. El expolítico socialista sufría un cáncer de colon desde 2021 y también padecía esclerosis múltiple desde hace más de una década, según reveló en sus memorias.

El dirigente maño estuvo al frente del gobierno regional entre 2015 y 2023, donde se mantuvo a pesar de su enfermedad. Además, presidió la diputación de Zaragoza entre 1999 y 2011.

Uno de los últimos actos públicos de Lambán fue el pasado mes de julio, cuando participó en la presentación de su retrato en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón que presidió durante dos legislaturas.

Lambán formaba parte del sector de los «críticos» para la actual dirección de Ferraz, o como lo tildó el ministro de Transportes Óscar Puente, del club de los cuatro resentidos, junto a Emiliano García Page, Eduardo Madina y Susana Díaz. El predicamento de Lambán sobre el socialismo aragonés se mantuvo intacto.

