Aragón no entrará en una comisión técnica sobre las pinturas de Sijena que no se comprometa al traslado en un plazo

Con los pies enfangados en barro y frente a uno de los puentes derruidos por la fuerza de la tromba del agua caída en la comarca zaragozana de Belchite los pasados viernes y sábado, Jorge Azcónrecibía ayer otra noticia que le amargó el día ... : el comunicado del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) con la decisión de aplazar el traslado imperioso por ley de las pinturas murales joya del románico desde Barcelona al cenobio del municipio oscense de Villanueva de Sijena. El presidente aragonés no quiso encharcarse más de lo debido ni ir al choque frontal, así que emplazó a su equipo a «estudiar» con detenimiento la «invitación» a participar en una comisión técnica especializada, participada por Ayuntamiento de Barcelona, Govern catalán y Ministerio de Cultura. Tampoco quiso dinamitar ningún puente más, amén de los escombros que divisaba, y manifestó que siempre que desde el Ejecutivo de Salvador Illa haya «buena voluntad», aguas arriba del Ebro se encontrarán «colaboración».

Eso sí, metáforas al margen, el mandatario popular y su equipo no se fían de las condiciones del MNAC y dejaron claro que no quieren que les «tomen el pelo», ni les «engañen con excusas». Porque lo que la reunión del Patronato del centro expositivo ha puesto sobre la mesa es un debate no sobre el cumplimiento de la sentencia, que señalan que están dispuestos a acatar, sino sobre el «tiempo» en que lo harán. Y eso, para Aragón, tras casi cinco años de recursos interpuestos desde el lado catalán contra las dos primeras sentencias que ordenaron el reintegro completo de las obras murales a su enclave original, es clave.

No están dispuestos a dejar pasar más tiempo ni entrarán, según fuentes consultadas por ABC, a formar parte de una comisión en minoría, que no respete la opinión de los técnicos aragoneses o que no anteponga que el traslado se tiene que ejecutar.

Lo dijo el presidente aragonés en declaraciones ante los medios congregados en Almonacid de la Cuba (Zaragoza): se va a exigir un «cronograma» antes de participar en ese organismo que ha ideado el MNAC barcelonés para que el trabajo de los expertos de todas las partes (ahí no hay inconveniente) tenga un único punto de partida: la mudanza sí o sí de los bienes de Sijena desde Barcelona a Huesca.

Tampoco se atenderá, según Azcón, a ningún análisis o informe que no esgrima razones jurídicas o técnicas y tenga en cuenta «decisiones políticas». «Tenemos paciencia y sentido común -razonó el dirigente autonómico-, y trabajaremos y ofrezco toda nuestra colaboración siempre que haya un procedimiento creíble técnicamente para que las pinturas puedan regresar a la mayor brevedad posible».

Discusión técnica

Y ahí, en el campo de los técnicos, es donde más campo de discusión se abre. Ningún experto consultado duda de que no será un camino sencillo ni con pocas dificultades. Una de las mayores estudiosas de las obras de Sijena, la exdirectora general de Patrimonio con el Gobierno de Javier Lambán, la historiadora del Arte Marisancho Menjón, ha repetido estos últimos días que peritos y especialistas han declarado que el traslado es viable, por lo que «no se pueden consentir dilaciones innecesarias», admitió ayer en su cuenta de la red X.

«Dicen ahora que las obras se pondrán 'en riesgo', lo que es sustancialmente distinto a 'si se tocan se destruirán'. El camino a seguir sí me parece correcto» Marisancho Menjón Historiadora del Arte y ex directora general de Patrimonio con el Gobierno de Javier Lambán

Pero sí considera que la comisión propuesta por el MNAC marca «un camino correcto» porque, entre otras cosas, «propone integrar a los profesionales aragoneses» en los trabajos sobre Sijena. Aun así, Menjón dice que «el informe que presentan ahora los miembros del Patronato del MNAC habla de imposibilidad de realizar 'el traslado de las pinturas murales sin ponerlas en riesgo', lo que es sustancialmente distinto de las voces que defienden que 'si se tocan se destruirán'».

Entiendo que dicen que no se puede hacer el traslado de las pinturas en 20 días, que es el plazo que da la sentencia (y desde luego que no se puede).

Organizar una comisión técnica donde estén integrados los profesionales aragoneses es lo que se debe hacer.

Pues estoy de acuerdo. pic.twitter.com/bDucOo0fxt — Mari Menjón (@Inde) June 16, 2025

Menjón es experta en patrimonio, ha publicado una veintena de títulos sobre historia local y se encargó de documentar en 'Salvamento y expolio. Las pinturas murales del monasterio de Sijena en el siglo XX' los vaivenes que han sufrido los conjuntos pictóricos que conservaba el Real Monasterio oscense, especialmente los frescos de la sala capitular que, hasta su incendio en 1936, constituyeron una de las joyas del patrimonio artístico medieval en Europa. Tanto ella como el resto de los técnicos que han expuesto sus criterios en los gobiernos aragoneses en manos de Luisa Fernanda Rudi, primero, Lambán y Azcón, seguidamente, siempre postulan que el desplazamiento será complejo, delicado, requerirá pericia, pero que se puede hacer. Y así lo plasman tanto las sentencias del Juzgado de Instrucción número 2 de Huesca (de 2016), su ratificación por la Audiencia Provincia del Huesca (año 2020) y lo ordenado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 824/2025, en su fallo del pasado 27 de mayo.

El presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, también opinó ayer sobre el traslado pendiente. «No importan las trabas que se pongan desde el MNAC, ni cuanto se dilate, estamos preparados», dijo.

Desobediencia

Uno de los letrados que se personó en la causa, Jorge Español, abogado del Ayuntamiento afectado por la pérdida de los bienes, Villanueva de Sijena (ahora regido por el PSOE), anima al Ejecutivo de Azcón a pedir la ejecución forzosa de la sentencia una vez se supere el plazo legal de veinte días desde la recepción del fallo en el Juzgado de Huesca. En sus declaraciones, Español critica que la comisión propuesta por el Patronato del museo catalán tiene una predisposición original que no es otra que conservar los 43 fragmentos de las obras de Sijena en la Ciudad Condal, por lo que ese grupo de trabajo está en desigualdad de condiciones y nace ya «viciado».

Además, el abogado vislumbra que la vía escogida por el MNAC consiste en «demorar la entrega» cuanto sea posible y que podría rozar, incluso, un delito de desobediencia.