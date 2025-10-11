Suscribete a
Azcón pide la dimisión de Alegría tras confirmar la UCO los «encuentros de carácter personal» de Ábalos en Teruel

La aspirante socialista a dirigir Aragón «tiene un serio problema con la verdad», considera su presidente

La literalidad de la chistorra

Encuentro en el edificio Pignatelli de Zaragoza entre Pilar Alegría y Jorge Azcón, el pasado 16 de julio
Encuentro en el edificio Pignatelli de Zaragoza entre Pilar Alegría y Jorge Azcón, el pasado 16 de julio cedida a abc

EP

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, considera que la ministra de Educación, FP y Deporte y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, «tiene un serio problema con la verdad» y «debería dimitir», después de haber negado en el Senado ... la existencia de una fiesta privada del entonces ministroJosé Luis Ábalos con varias mujeres en el Parador de Teruel, algo a lo que apunta ahora el último informe de la UCO de la Guardia Civil, en el que se constata el pago de billetes de tren «a favor de personas que mantuvieron encuentros de carácter personal» con el exministro en la capital turolense.

