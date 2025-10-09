El informe de la UCO pondrá a prueba las versiones de Alegría sobre el caso del Parador de Teruel

Suscribete a
La ministra Pilar Alegría
La ministra Pilar Alegría efe
Joan Guirado

Joan Guirado

El nerviosismo se ha apoderado del PSOE de Aragón, ante el inminente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la vida íntima del exministro José Luis Ábalos. Unas pesquisas que, tal como avanzaron en el anterior informe patrimonial, ... arrojarán luz sobre la supuesta fiesta que celebró el ex número tres del PSOE en el Parador de Teruel en compañía de varias chicas y en una habitación muy cercana a la que ocupaba la entonces delegada del Gobierno en Aragón y hoy ministra y líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría.

