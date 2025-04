Alegría y Azcón se enzarzan por 'X' por el «caso Ábalos!» en el Parador de Teruel: la ministra reta a que se la denuncie

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la ministra portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, se han enzarzado en las últimas horas por la red social X, antes de rivalizar en una contienda autonómica, que llegará en 2027. Los lectores y ciudadanos aragoneses asistieron atónitos a un debate que no se produce cara a cara, embestida tras embestida de los dos próximos candidatos a presidir la comunidad.

Ambos protagonizaron un intercambio de acusaciones a cuenta de los hechos publicados por medios de comunicación digitales, como 'OK Diario' sobre lo sucedido el 15 y 16 de septiembre de 2020 en el Parador de Teruel con José Luis Ábalos como ministro de Transportes. El rifirrafe ha culminado con una advertencia de la también secretaria general de los socialistas aragoneses y tuteando al presidente aragonés: «Si tienes alguna acusación fundamentada contra mí, ya estás tardando en denunciarlo en un juzgado».

La discusión ha girado en torno a los ataques machistas denunciados por la ministra en torno a la polémica generada por la supuesta fiesta con prostitutas celebrada por el exministro Ábalos en Teruel cuando Alegría era delegada del Gobierno en Aragón. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como numerosos ministros del Ejecutivo, salieron en tromba a arropar a Alegría, quien denunció a través de redes sociales que había recibido mensajes de «puta», «zorra» o «comepollas». «Instándome a ponerme a cuatro patas, diciéndome que soy ministra por callar y ponerme de rodillas, preguntándome si me gusta de lado o encima», denunció.

Azcón condenó primero los insultos en un acto por la mañana y después publicó un vídeo en 'X' donde aseguró que «siempre» iba a condenar los insultos, pero que «el Gobierno de Sánchez y la ministra Alegría no pueden escudarse en esos insultos para desviar la atención de lo realmente importante», que, a su juicio, es «qué ocurrió en el Parador de Teruel». «¿La ministra y entonces delegada del Gobierno, Pilar Alegría, lo sabía? Y si lo sabía, ¿por qué lo tapó?«, ha preguntado.

Alegría no quiere que le pongan ni un 'pero'

Minutos después respondió la ministra de Educación, reprochando al presidente autonómico: «Siempre el mismo 'pero', siempre igual«. En esta publicación ella adjuntó otro vídeo de once minutos en el que, el pasado viernes, dio explicaciones acerca de este supuesto escándalo en la sede del PSOE aragonés, del que ha negado tener conocimiento.

En esa comparecencia, hizo un minucioso y profuso repaso de movimientos, horarios, facturas y personas con las que compartió esas horas en su papel de delegada del Gobierno en Aragón durante la visita de Ábalos a la capital turolense para presenciar las obras de la línea férrea Teruel-Valencia.

«Encubrimiento»

En respuesta, Azcón recordó a Alegría su frase de que «lo que es importante son las explicaciones, la transparencia y la verdad«. »Venga, explícale a los españoles por qué encubristeis durante años a un ministro y secretario de Organización putero que se pagaba las juergas y las 'sobrinas' con dinero público«.

La líder desafió a Azcón a ir a los tribunales y lamentó que al popular le den «completamente igual» sus «11 minutos de explicaciones, transparencia y verdad«. »No esperaba menos de ti«, remarcó.

Pero la discusión no acabó. «Acusaciones no. Preguntas todas». Azcón reprochó a la ministra que eche «balones fuera para no responderla». «¿Por qué volvisteis a meter en listas a Ábalos en 2023 después de haberlo cesado? ¿Miedo?». A esta última publicación, Alegría contestó recomendando al presidente aragonés para Semana Santa el libro 'Política para adultos', del expresidente popular Mariano Rajoy. Y Azcón quiso zanjar la discusión diciendo a la portavoz del Gobierno que llega tarde con la sugerencia y que el libro de Rajo es una «excelente lectura». «Aplícate la recomendación. Extraerás buenas conclusiones».