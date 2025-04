Jésica deja plantado al Senado

Tarde de expectación, tarde de decepción... El dicho taurino se adapta como un guante a lo sucedido esta mañana en el Senado, donde sus señorías y los numerosos representantes de los medios de comunicación esperaron en vano la comparecencia de Jésica Rodríguez, la que fuera novia del exministro José Luis Ábalos, que fue contratada en dos empresas públicas por ser quien era... A las diez y cuarto de la mañana, apenas tres cuartos de hora antes de que comenzara la comisión, ha llegado al registro de la Cámara Alta una documentacón, con parte médico incluido, en la que se explicaba que Rodríguez no podía comparecer por un problema de salud.

Como es natural, su presencia en la Cámara Alta era de gran interés porque podía contar los tejemanejes que hubo detrás de esas contrataciones, el por qué una trama corrupta le pagaba un lujoso ático en la Plaza de España, y por supuesto en calidad de qué acompañó a Ábalos en trece viajes de trabajo, de los que en ocho no hay constancia de quién pagó sus gastos.

Ahora esos documentos enviados por Rodríguez serán analizados por la mesa de la comisión, por si no eran correcta, o de ella se desprendía alguna irregularidad. Los senadores no se creyeron la excusa, pero hasta que no se sepa exactamente qué le ha sucedido o qué padecimientos sufre. Si no es correcta, se expone a un delito de desobediencia y de hecho el presidente de la comisión ha anunciado que si hay irregularidades se notificará lo sucedido a la Fiscalía General del Estado para que tome cartas en el asunto.

Desde Vox se achaca al Grupo Socialista que denigra la comisión y cuestiona su trabajo, lo que es caldo de cultivo para que se produzcan situaciones como esta. Esta afirmación ha sido negada por el portavoz del PSOE, que no obstante sí ha insistido en su poca confianza en estos trabajos parlamentarios.

El PP se ha sorprendido de que la documentación haya llegado en el último minuto y espera que la ausencia no se haya producido presiones o contraprestaciones, una insinuación que ha indignado al Grupo Socialista, que ha amagado con llevar al portavoz popular ante los tribunales. Además, los populares van a regular en el plan de trabajo de la comisión un margen temporal para que los convocados sólo puedan justificar su ausencia antes de ese plazo.

Los populares han insistido asimismo en que en todo caso la ausencia de Rodríguez debe ser considerada un aplazamiento, no una suspensión, de modo que ha exigido que se la vuelva a citar en el momento en el que médicamente sea posible. «No vamos a parar de investigar, cueste lo que cueste y guste o no guste», concluyó el portavoz del grupo mayoritario en la Cámara Alta.

La decepción, por tanto, ha sido generalizada. Apenas se ha producido un rifirrafe político de poco interés y las mismas preguntas que siguen en el aire. Pero nada de eso ha ocurrido en esta mañana que ya había amanecido plomiza de Madrid.