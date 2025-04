El PSOE aragonés escala en la cruzada y para defender a Alegría dice ahora que «Azcón es el culpable» de incitar el machismo contra la ministra

El PSOE aragonés ya tiene un culpable de lo que supuestamente ocurrió en el Parador de Teruel en septiembre de 2020. No sería José Luis Ábalos en primera instancia, sino Jorge Azcón, culpable al menos según el portavoz en las Cortes, Fernando Sabés, de incitar el odio y los insultos machistas que está recibiendo Pilar Alegría tras reconocer que estuvo en el Parador de la pregunta juerga de Ábalos con mujeres, pero solo para pernoctar en calidad de delegada del Gobierno en Aragón y que no se enteró de lo que allí ocurrió.

Azcón ha condenado hoy los insultos, pero ha dicho que lo que pasó en el parador requiere explicaciones, mientras Sabés ha pedido a Azcón «que saque todas las supuestas pruebas que dice tener sobre el Parador de Teruel. No puede escudarse en la información interesada publicada en seudomedios financiados por la ultraderecha. Le está haciendo el juego a los cachorros de Vox», ha acusado Sabés.

Sabés ha lamentado el silencio de Azcón, pero como decimos, el presidente de Aragón sí ha condenado los ataques a la ministra de Educación durante las últimas 48 horas y a la que el PP en tromba (Alberto Núñez Feijóo y José Luis Almeida, entre otros) ha salido a arropar y condenar el odio vertido sobre ella en redes sociales.

«Siempre voy a condenar los insultos -ha dicho esta mañana Azcón-, pero lo que hemos sido conocedores de lo que ocurrió en el Parador de Teruel requiere unas explicaciones pormenorizadas del Gobierno y de la portavoz«.

«Yo he oído estos días poner en duda a la portavoz del Gobierno si lo que allí ocurrió es verdad o es mentira y es ella quien tiene que explicar si de verdad allí ocurrió lo que distintos medios de comunicación están contando, que un ministro del Gobierno de Pedro Sánchez y número 2 del PSOE llevó a prostitutas para hacer una fiesta en una suite del Parador de Teruel«. »Lo realmente insultante es que haya una utilización de las mujeres, como ese alto cargo del PSOE viene haciendo no solamente en Teruel, sino también colocando a esas señoritas en cargos públicos, pagadas con los impuestos de todos los españoles, y que nadie en el Gobierno de España esté dando explicaciones sobre los informes que la Guardia Civil está investigando y dando a conocer«. El barón popular ha insistido: »Los insultos se condenan siempre, pero el Gobierno de España y la portavoz del Gobierno también tienen que dar cuenta sobre lo que ocurrió desde el principio esa noche en el Parador de Teruel y no escudarse en otro tipo de argumentos para desviar la atención de lo realmente grave y preocupante que ocurrió en ese parador«.

«Ella tendrá que confirmar si esos hechos son o no reales, si lo sabía o no lo sabía» porque «evidentemente, hubo una suite que parece ser que fue destrozada ¿lo sabía o no lo sabía?¿calló para ocultar lo que en ese momento hizo el ministro? Esas preguntas siguen sin contestar por la ministra y tiene la obligación de seguir contestando porque ella estaba allí y tuvo que enterarse de lo que esa noche ocurrió en el Parador de Teruel«, ha finalizado el presidente aragonés.

«Se pone digno»

A juicio del portavoz socialista, «lo que no puede hacer ahora Azcón es ponerse digno con este asunto. Ya nos gustaría que diera tantas explicaciones sobre el Banco de Sangre (el origen del conflicto se remonta a un contrato del Banco de Sangre para el suministro de una unidad móvil de donación de plasma adjudicado a la empresa ARPA, donde trabaja la hija de Rosa Plantagenet-Whyte, directora del Banco de Sangre de Aragón) como Pilar Alegría ha dado ya sobre un asunto, que el PP está utilizando para generar ruido y tapar el problema que les ha surgido con Plantagenet». Para Sabés, «cada día que pasa, Azcón se asemeja más a los ultras que niegan la violencia de género y el machismo y se aleja de quienes defendemos un estado de derecho, libertades e igualdad. En vez de distanciarse de un discurso que tanto daño está haciendo en nuestra sociedad, está dando alas al acoso y los insultos, normalizando actitudes totalmente censurables e impropias de un representante público».

El Parador de Teruel: escenario del presunto escándalo en septiembre de 2020 PARADORES Ábalos inicia acciones legales contra el que tilda de "bulo" y Alegría saca facturas de la pernoctación como delegada del Gobierno José Luis Ábalos ha desmentido la información publicada por el diario 'Ok diario' y ha confirmado que irá a los tribunales en contra de estas publicaciones que considera una "falacia". La ministra portavoz Pilar Alegría, el pasado viernes, mostró facturas y correos electrónicos con los que quiso confirmar que, en calidad de delegada del Gobierno en Aragón, durmió en una habitación lejos del entonces ministro Ábalos y terminó asegurando que no tiene "la menor idea" de si hubo una fiesta con prostitutas en las instalaciones. Se desmarcó de la presunta juerga, que Ábalos tilda de "bulo", y negó todo conocimiento del supuesto escándalo del que fuera ministro de Transportes en plena pandemia en el Parador de Teruel el 15 y 16 de septiembre de 2020. Alegría, cuya presencia el viernes en la comparecencia de Juan Antonio Sánchez Quero antes del Comité Provincial en Zaragoza no estaba anunciada, intervino para lo que llamó hacer un ejercicio de "transparencia" porque "no tiene nada que ocultar". Agenda en mano, Alegría trazó un minucioso, profuso y hasta sorprendente repaso de movimientos, horarios, facturas y personas con las que compartió esas horas en su papel entonces de delegada del Gobierno en Aragón durante la visita de Ábalos a Teruel para presenciar las obras de la línea férrea Teruel-Valencia y su posterior estancia en el Parador para pasar la noche. "Hay un especial interés de algunos en retorcer esto de forma absolutamente absurda para involucrarme en unos hechos que me resultan completamente ajenos, en el caso de que se produjeran". En su repaso exhaustivo de esa visita y de la posterior cena y estancia en el Parador de Teruel, Alegría explicó que llegaron por la noche a La Puebla de Valverde para asistir a los trabajos de cambio de traviesas y de maquinaria en una jornada en la que fue mencionando nombres de personajes, alguno ahora de actualidad, como el de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; además del también entonces presidente de Renfe, Isaías Táboas, el propio Ábalos y el también entonces presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Pernoctaron en principio en las instalaciones de Teruel. Alegría compartió el detalle de que durante el aproximadamente año y medio que ostentó el cargo de delegada del Gobierno en Aragón únicamente durmió fuera de casa en esa ocasión del viaje a Teruel: "Yo tenía que estar como delegada del Gobierno esperando a un ministro para participar en una visita que terminó a las 23.00 horas en la Puebla de Valverde y tenía que estar también a las 10.00 horas de la mañana de día siguiente, 16 de septiembre, en la delegación". "Como comprenderán, desconozco lo que pueda pasar en cualquier habitación de cualquier hotel de puertas hacia dentro", excusó, que ha asegurado que con ella "han topado en hueso y están perdiendo el tiempo". La ministra defendió que siempre se ha guiado "por los valores del trabajo, de la honestidad y de la integridad" y ha esgrimido su condición de mujer para explicar "los ataques" que está recibiendo por esta cuestión "y que incluso me llegan a exigir que diga con quién duermo y dónde duermo". "Lo hacen, ha lamentado, por el simple y mero hecho de que soy una mujer y que me llamo Pilar Alegría y que, además, soy la secretaria general del PSOE Aragón y, por tanto, la alternativa clara a Jorge Azcón".

El portavoz socialista en las Cortes de Aragón también ha abordado «esa doble vara de medir del PP sobre la educación y el respeto» porque «cada día pretenden darnos lecciones de mesura, diálogo y entendimiento, pero no predican con el ejemplo» y se ha referido con ello a las declaraciones que hizo ayer por la tarde Ana Alós. «Ha decidido ser juez y parte. Como mujer y como secretaria general de Igualdad del PP, la señora Alós debería apoyar a quien sufre los ataques machistas y no sumarse ellos», ha criticado. Las palabras de Alós ayer en Burgos se remitían a la incredulidad de que Alegría «no se enterara de las actuaciones de Ábalos» y consideró «indignante» que el exministro y sus asesores «se montaran una orgía con mujeres prostituidas, pagado con dinero público». Eso es al menos lo que han denunciado diversos medios de comunicación.

Según Sabés, «Azcón no hace más que seguir la estela que le marcan desde Madrid sus amigos Alós y Miguel Tellado, que han olvidado la política entendida como servicio a la ciudadanía para centrarse en la crítica constante, la oposición destructiva, los insultos, mentiras y ataques personales. Mientras el Partido Popular siga instalado en estas actitudes, no encontrarán al PSOE. Nosotros seguiremos trabajando de forma propositiva y constructiva, porque tenemos claro que nuestro objetivo es mejorar la vida de las personas, y para ello no necesitamos ni atacar ni acosar ni intentar destruir a nadie».