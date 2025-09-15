Las universidades, otro frente abierto entre Gobierno y Junta

Son el espacio de sabiduría. Donde deben formarse los que serán los hombres y mujeres del futuro. Un lugar para el debate y la reflexión. Sin embargo las universidades se han convertido en un nuevo tema de confrontación entre el Gobierno y la ... Junta de Andalucía.

Y es que las universidades andaluzas, en las que estudian más de 250.000 estudiantes y que han arrancado el curso 2025/2026 en los últimos días, parecen ser también uno de los asuntos que más diferencias provocan entre PP y PSOE.

En Andalucía la creación de un nuevo mapa de titulaciones puesto en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno y dando cumplimiento a otra de sus promesas electorales ha vuelto a sembrar la discordia. Suponía la ampliación de las opciones para los jóvenes que inician sus estudios con hasta 52 titulaciones nuevas en un mapa que llevaba casi tres lustros congelados porque hace 14 años que no se creaban títulos nuevos.

En esa oferta, que pretende adaptarse a las necesidades del mercado laboral se han incluido estudios tan llamativos como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad o Logística. Sin embargo el asunto tiene más aristas y ha provocado un vez más la polémica.

La última ha sido a raíz de algunas de la carreras de moda: Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada y Biomedicina en la de Jaén. Ambas, que habían generado una gran expectación tanto en las instituciones académicas como entre los jóvenes, no consiguieron la autorización de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, Accua, el organismo autonómico dependiente de la Junta de Andalucía.

Recursos

Fue un rechazo, que generó el enfado en ambas instituciones y que los rectores alzaran la voz y anunciaran la presentación de sendos recursos. Además también provocó que se hicieran comparaciones. Sobre todo con el hecho de que se autorizara a la privada, en este caso a la Universidad Alfonso X El Sabio a impartir una titulación similar, en este caso en Málaga o un máster en esta disciplina a la Universidad Loyola en Dos Hermanas, en Sevilla.

La cuestión fue muy criticada desde la izquierda, que echó en cara a la Junta de Andalucía que no aprobara ambas titulaciones y se las concediera a las privadas. Y que además se hiciera tan tarde: con la Selectividad hecha y proceso de preinscripción de los alumnos iniciado provocando que hubiera numerosas preinscripciones.

La intervención del Gobierno central ha provocado esta semana que ambas instituciones consigan esa autorización que llega con el curso iniciado. El Consejo de Universidades daba el respaldo a ambas instituciones y aceptaba las reclamaciones. Tanto la de la Universidad de Granada como la de Jaén tenían «capacidad y calidad» para impartir ambos títulos.

Noticia Relacionada Más de 250.000 estudiantes se incorporan a las universidades andaluzas que ofertarán 52 titulaciones nuevas Mercedes Benítez Las instituciones académicas ofrecen este curso un mapa de titulaciones ampliado que en el caso de las públicas, llevaba casi quince años congelado

Sin embargo esa autorización, que ha llegado cuando los alumnos ya han iniciado el curso, no ha servido para que ambas titulaciones comiencen a impartirse este año. Los estudiantes interesados en esos grados tendrán que aguardar al curso 2026/2027 para poder cursarlas en Jaén y Granada.

Aunque se convocó una reunión extra del Consejo Andaluz de Universidades, tanto en Jaén como en Granada dan ya por hecho que ambos títulos no arrancarán hasta el próximo curso pese a que habían recibido miles de solicitudes para ello.

Ha sido un tema que ha vuelto a dar munición al PSOE para atacar a la Junta de Andalucía. La propia María Jesús Montero atacaba a la Junta por ello asegurando que Andalucía merece una educación pública de calidad y «no el deterioro» al que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «somete a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades».

No es la primera vez que el tema de las universidades enfrenta a Junta y Gobierno. Desde el equipo de Sánchez han arremetido en más de una ocasión contra Juanma Moreno por la creación de los nuevos títulos en la universidad privada. El propio presidente dijo que limitaría la creación de nuevos centros e incluso tildó de «chiriguitos» a algunas universidades privadas. Un tema que sigue generando polémica y que ha vuelto a salir a relucir en el pleno del Parlamento. La opción de la privada, que eligen cada año miles de estudiantes y, como insisten desde la Junta de Andalucía, debe someterse a los mismos controles de calidad y autorizaciones que la pública.