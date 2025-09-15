Suscríbete a
Las universidades, otro frente abierto entre Gobierno y Junta

La batalla por nuevas titulaciones como Ingeniería Artificial y Biomédicina enfrenta a socialistas y populares. Los grados de moda se quedan en el cajón

José Carlos Gómez Villamandos y Diana Morant
Mercedes Benítez

Son el espacio de sabiduría. Donde deben formarse los que serán los hombres y mujeres del futuro. Un lugar para el debate y la reflexión. Sin embargo las universidades se han convertido en un nuevo tema de confrontación entre el Gobierno y la ... Junta de Andalucía.

