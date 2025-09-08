El curso universitario arranca con más títulos que nunca y una fuga de talentos cada vez mayor

Las universidades andaluzas arrancan esta semana el curso después de las vacaciones de verano. Será el curso en el que el sistema universitario andaluz tenga la mayor oferta de titulaciones de la historia. Después de que la Junta de Andalucía haya renovado el ... mapa de grados y master (una de las promesas electorales de Juanma Moreno) las aulas tendrán una enorme variedad de titulaciones.

En Andalucía, en las nueve universidades públicas (las de las ocho provincias más la Pablo de Olavide) y las dos privadas que ya operan (la Loyola Andalucía y la CEU Fernando III), se puede estudiar ya prácticamente de todo. En las universidades andaluzas, que acogerán entre todas unos 250.000 estudiantes, cada vez hay más opciones. De hecho, ese nuevo mapa de titulaciones, que llevaba casi quince años congelado y sin ofrecer casi ninguna novedad, supondrá 52 nuevas opciones. Hay 16 nuevos grados, 29 títulos de master y 7 de doctorado.

Y entre ellas figuran titulaciones novedosas como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Economía Azul y otras novedosas titulaciones que suponen que en la formación del futuro se apuesta sobre todo por las STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés) para adaptarse a las necesidades del mercado laboral.

Sin embargo, esa amplia oferta que hacen las universidades andaluzas y esa mejora de la calidad de las universidades (todas ellas sacan pecho cada año de su situación en los rankings internacionales) parece no estar sirviendo para frenar la fuga de talentos que se está produciendo en la comunidad autónoma en busca de mejores ofertas laborales.

Porque cada vez son más los egresados que se marchan fuera tras terminar sus estudios. Unos se van a otras provincias y muchos fuera de la comunidad autónoma. Aunque no es fácil encontrar los datos exactos del número de los que se marchan cada año fuera, los datos que manera el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía revelan que cerca del veinte por ciento de los egresados de las universidades andaluzas se marcha fuera de la comunidad autónoma tras terminar sus estudios.

Estos datos, que se refieren a los egresados de las universidades andaluzas en el curso 2022/2023, revelan que la movilidad global de los egresados universitarios ocupados en Andalucía ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años. Un número cada vez mayor de graduados andaluces busca oportunidades laborales fuera de su comunidad autónoma o incluso en el extranjero.

De hecho, en las tablas que maneja el IECA se refleja que de 23.266 egresados de las universidades andaluzas que estaban trabajando un año después de acabar sus estudios (en el curso 2022/2023) había más de 4.480 fuera de la comunidad autónoma, lo que supone que más del 19 por ciento se tuvo que ir de Andalucía a trabajar fuera.

Sólo el 65 por ciento se queda

Y eso sin contar otro 15 por ciento (más de 3.657 jóvenes) que empezó a trabajar en otra provincia distinta a la suya aunque dentro de Andalucía. Con todo sólo algo más del 65 por ciento sigue trabajando en el mismo lugar donde residía. O lo que es lo mismo el 35 por ciento de los egresados tiene que marcharse fuera de su ciudad para que encontrar trabajo.

Es un dato que llama la atención. Sobre todo si se tiene en cuenta que esos números han ido experimentando un importante crecimiento en los últimos tiempos. Sólo un año antes, el porcentaje de los que se iban fuera en busca de oportunidades era un punto menos.

Independientemente de las cifras el éxodo de andaluces que se marchan fuera de la comunidad se hace patente cuando se habla con cualquier familia con hijos que han terminado sus estudios en Andalucía. Hoy por hoy es raro la que no tiene alguno trabajando lejos. Los hay en el extranjero pero también muchos dentro de España. Sobre todo en Madrid y Barcelona.

María es una de esas jóvenes que está en la capital de España desde hace meses. Tiene 23 años y ha encontrado trabajo tras terminar su carrera de Comunicación en la Universidad de Sevilla. Cuando se le pregunta porqué muchos como ella se han marchado su respuesta es clara. «Las sedes principales de casi todas las empresas están en la capital y ofrecen muchas más vacantes que en las provincias», explica. Eso y que los sueldos en Madrid son más elevados que los que pueden encontrar en cualquier empresa en Sevilla.

Y lo malo es que la vuelta a Andalucía no se antoja tan fácil. «Al principio vienes pensando que es para dos-tres años, y ya llega un punto en el que no sabes cuantos años te vas a quedar, no te pones fecha de vuelta, porque incluso puede ser frustrante si se cumple esa fecha y sabes que no vas a volver«, dice. El retorno de vuelta de estos jóvenes egresados, que se han marchado lejos de su tierra, es casi tan difícil como el de aquellos emigrantes que se marcharon a Alemania en los 60. Aquellos se iban sólo con una maleta atada con cuerdas, los de ahora se van con un grado y un máster. Pero la mayoría no tiene billete de vuelta.