Suscríbete a
ABC Premium

El curso universitario arranca con más títulos que nunca y una fuga de talentos cada vez mayor

Casi el 20% de los egresados en el curso 2022/2023 está trabajando fuera de Andalucía. «Madrid ofrece más posibilidades», admiten los jóvenes

Más de 250.000 estudiantes se incorporan a las universidades andaluzas que ofertarán 52 titulaciones nuevas

Una imagen de la Escuela de Ingeniería en Sevilla
Una imagen de la Escuela de Ingeniería en Sevilla MARÍA gUERRA
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las universidades andaluzas arrancan esta semana el curso después de las vacaciones de verano. Será el curso en el que el sistema universitario andaluz tenga la mayor oferta de titulaciones de la historia. Después de que la Junta de Andalucía haya renovado el ... mapa de grados y master (una de las promesas electorales de Juanma Moreno) las aulas tendrán una enorme variedad de titulaciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app