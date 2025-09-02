Más de 250.000 estudiantes se incorporan a las universidades andaluzas que ofertarán 52 titulaciones nuevas Las instituciones académicas ofrecen este curso un mapa de titulaciones ampliado que en el caso de las públicas, llevaba casi quince años congelado El curso se inicia con 5.000 plazas nuevas y el estreno de grados novedosos para adaptar la formación al nuevo mercado laboral

Después de las vacaciones llega la vuelta a clase. Y en el caso de los mayores, a la universidad. Las nueve universidades públicas andaluzas (igual que las dos privadas) abren sus puertas esta semana para recibir a los estudiantes que retoman sus clases tras los meses de julio y agosto.

Aunque la inauguración oficial del curso por parte de la Junta de Andalucía con el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, no tendrá lugar hasta el próximo sábado en un acto que tendrá lugar en la Universidad Pablo de Olavide, los campus de las distintas provincias, algunos campus abren sus puertas esta misma semana.

Los primeros en hacerlo son los de la Universidad de Almería (UAL) que abren sus puertas el próximo 4 jueves 4 de septiembre. Posteriormente lo harán los de la la Universidad de Jaén (UJA) y la Universidad de Sevilla (US), que comenzarán el lunes 8 de septiembre.

En la de Málaga (la UMA) lo harán el día 9 de septiembre, en la de Huelva, (UHU) las clases comienzan el día 11 de septiembre, en la de

En cuanto a la de Córdoba (la UCO) echará a andar el día 15 de septiembre, el mismo día que la de Granada (la UGR) y que la Pablo de Olavide (UPO). Los últimos en iniciar las clases serán los alumnos de la Universidad de Cádiz (UCA), el miércoles 18 de septiembre.

En total serán aproximadamente unos 250.000 los estudiantes que se incorporen a las universidades públicas andaluzas en los próximos días y a ellos se sumarán los de la privada que se incorporan en los campus de la Loyola y la CEU Fernando III (en Dos Hermanas y Bormujos en Sevilla).

Si el pasado curso 2024/2025 la oferta de la pública fue de 244.300 plazas (200.848 en grado, 15.820 en doctorados y 27.632 en másteres), este año, desde la consejería de Universidades se recuerda que se aumentará la oferta en un 2 por ciento en las plazas de nuevo ingreso. Así habrá un total de 533 título de grados y aproximadamente, según calcula la Junta de Andalucía unas 5.000 plazas más que en cursos anteriores.

En el caso de las plazas de nuevo ingreso serán un total de 51.292 nuevas plazas que se reparten de esta forma. En la Universidad de Almería habrá 3.122 estudiantes nuevos, en la de Cádiz 4.839, en la de Córdoba serán 4.108. En cuanto a la Universidad de Granada serán 11.140 estudiantes más, en Huelva 2.825, en Jaén 3.319 y en Málaga 7.455. En Sevilla, en la Pablo de Olavide serán 2.876 plazas de nuevo ingreso y en la Universidad de Sevilla 11.608 alumnos.

En cualquier caso, la principal novedad del curso académico que ahora se inicia es la ampliación de la oferta de titulaciones sobre todo para los estudiantes de nuevo ingreso, los que empiezan por primera vez su etapa universitaria, que a partir del curso que ahora se inicia tendrán muchas más carreras a la hora de elegir. Aunque las notas de corte se lo pongan difícil a muchos de los nuevos universitarios porque no todos consiguen entrar en la titulación deseada, el abanico de opciones es más amplio.

Adaptarse al mercado

De hecho será el primer curso en el que se ponga en marcha la ampliación del mapa de titulaciones que llevaba catorce años congelada. Porque la oferta de grados en las universidades públicas andaluzas era la misma año tras año. Este curso se pone en marcha esa ampliación cumpliendo una de las promesas de Juanma Moreno para este mandato, la renovación de ese mapa con la que se quiere adaptar la formación universitaria a las exigencias del mercado laboral.

Se trata de una nueva oferta que tiene en cuenta, además de la optimización de recursos públicos, la modernización y actualización de la programación o la cohesión territorial y la atención a la zonas en riesgo de despoblación. Y en ese punto también se ha tenido en cuenta la necesidad de reforzar la fijación al territorio y el papel que juegan los campus como «dinamizadores del desarrollo local». Pero, sobre todo, se ha tenido en cuenta según el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos, la necesidad de «responder a las necesidades actuales del mercado laboral y de los avances tecnológicos«.

En este sentido el propio consejero aseguraba hace unas semanas en el Parlamento que el principal objetivo era «ajustar la oferta universitaria pública a la evolución de la demanda real del estudiantado y de las necesidades del tejido social y productivo«.

A la hora de actualizar ese mapa se han tenido en cuenta los criterios de «modernización, cohesión territorial, sostenibilidad o internacionalización» para las 188 nueva enseñanzas que se pondrán en marcha en ámbitos emergentes como la inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, salud, sostenibilidad o energía.

En ese nuevo mapa hay 16 nuevos grados, 29 títulos de master y 7 de doctorado. Entre ellos figuran titulaciones novedosas como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Economía Azul y otras novedosas titulaciones que suponen que en la formación del futuro se apuesta sobre todo por las STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés) para adaptarse a las necesidades del mercado laboral.

Entre las novedades están el doble grado de Filosofía y Matemáticas que se impartirá en la Universidad de Córdoba, el de Diseño Gráfico en la Pablo de Olavide o el de Inteligencia Artificial en la Universidad de Sevilla.

La privada sigue creciendo en medio de la polémica Las privadas también inician el curso con novedades. En el caso de la Loyola con más de 1650 nuevos estudiantes de grado en Sevilla, Córdoba y Granada. La institución académica incorpora dos nuevos grados en Sevilla: Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería Biomédica. Otra importante novedad es que el grado en Medicina duplica sus plazas hasta 120 y el de Composición y Producción Musical se convierte en título oficial. En la Fernando III también siguen creciendo. El próximo curso Bormujos ofrecerá titulaciones sanitarias muy demandadas como Medicina, Psicología, Enfermería, Fisioterapia, o Ingeniería en Ciberseguridad. ES un crecimiento que ha sido cuestionado por la izquierda. La candidata del PSOE y vicepresidenta, María Jesús Montero, ha arremetido en los últimos meses contra la Junta por autorizar la creación de nuevos títulos, algunos de ellos en la privada y criticado la «estrategia privatizadora» de la Junta tildando a las privadas de «chiringuitos». En cualquier caso todos esos títulos han contado con el visto bueno de las agencias de evaluación y cumplían todos los requisitos, según lleva meses insistiendo la Junta.