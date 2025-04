La Junta recupera el toque de queda de 2 a 7 de la mañana en las zonas de Andalucía con más incidencia

Andalucía volverá a tener toque de queda . Así lo ha anunciado el Gobierno andaluz tras la reunión del grupo de expertos que le asesora en la gestión de la pandemia. El horario del confinamiento domiciliario nocturno será de dos de la mañana a siete de la mañana. Esto afectaría ahora mismo a localidades como Conil, Tarifa o Marbella.

Sin embargo, la medida solo será para los municipios que superen la tasa de incidencia superior a mil casos por cada cien mil habitantes y tengan más de 5.000 habitantes.

¿Qué pasa con lo de menos de 5.000 censados? «Se hará evaluación específica», señalan desde la Junta. El Ejecutivo de Juanma Moreno detalla que la medida deberá ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

También hay limitación de horario en el caso de las playas y parques . Así, la Junta «insta» a los ayuntamientos a cerrar lambos espacios de once de la noche a siete de la mañana para evitar aglomeraciones y festejos que puedan ser foco de contagios . La medida se propone para todos los municipios que no estén en nivel 1 de alerta y no afecta a los servicios de restauración.

Además, el Gobierno andaluz ha modificado los aforos de bares, restaurantes y locales de ocio nocturno . Así, en la hostelería solo podrá haber como mucho cuatro personas por mesa hasta diez, dependiendo del nivel de alerta sanitaria del área sanitaria donde esté el establecimiento. El consumo en barra, añaden desde el Gobierno andaluz, solo estará permitido en los niveles 1, 2 y 3 . No en el cuatro ni en el cuatro ampliado.

Discotecas y bares de copas

En el caso de discotecas y bares de copas, que pueden abrir hasta las dos de la mañana, deberán tener un registro de clientes para controlar «la trazabilidad de posibles contagios ». El aforo en estos locales será de un 75 por ciento como máximo en el interior en nivel 1 y al 50 por ciento en el 2.

El consumo en estos locales de ocio nocturno solo podrá hacerse en las exteriores, no en las de interior. Además, las mesas no podrán tener más de cuatro personas. « En los exteriores, sólo estará permitido el servicio en barra en los niveles 1, 2 y 3 , siendo el consumo en mesas», añade la nota difundida por la Junta.

🔴 Vamos a solicitar al TSJA la ratificación del toque de queda entre las 2 y las 7 de la mañana en municipios con incidencia superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.



Además, recomendamos el cierre de playas y parques a las 23:00h en los niveles 2, 3 y 4 de alerta. pic.twitter.com/OPRVF7WBSq — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 20, 2021

También hay novedades para las celebraciones, que reducen el aforo al 75 por ciento en el nivel 1, «con un máximo de 200 personas y 4 comensales por mesa». En el nivel 2, el aforo máximo permitido será del 75 por ciento con un máximo de 150 personas. El servicio en barra tampoco estará permitido en el interior, mientras que en el exterior sólo estará permitido el servicio en los niveles 1, 2 y 3, siendo el consumo en mesa, señalan desde la Junta.

Contagios entre jóvenes

Desde la Junta indican que el comité de expertos ha destacado «el rápido ascenso del indicador de la incidencia acumulada con especial relevancia en población joven ».

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha añadido que «la irrupción de la nueva variante Delta en Andalucía, que conlleva una mayor capacidad de transmisión », a lo que ha añadido que, «si bien las actuales coberturas de vacunación continúan en ascenso, no se puede descartar que el mayor número de casos pueda empezar a influir en los indicadores de presión asistencial».

El consejero ha querido puntualizar que «los expertos han propuesto la recomendación de que no se celebren fiestas, verbenas, romerías ni otras actividades festivas populares mientras continúe la situación epidemiológica actual, del mismo modo que tampoco se recomienda la realización de reuniones o fiestas privadas en las que se agrupen más de 10 personas».