Un joven de Huelva explota al ver esto: «El Rocío no está en Sevilla»

En estos días se están celebra la Romería de El Rocío, una de las fiestas con más calado en Andalucía. Miles de personas se dirigen a esta aldea de Almonte para rendir homenaje a la Blanca Paloma durante este fin de semana de Pentecostés. Se trata de una tradición de lo más arraigada, que moviliza a más de un centenar de hermandades y que genera un fuerte impacto cultural, social y mediático.

Precisamente, por esa gran atención que recibe esta romería en los medios de comunicación, un joven de Huelva ha estallado en redes sociales al ver cómo en un telediario nacional situaban El Rocío en Sevilla.

Así fue la reacción de un joven de Huelva al ver cómo ubican El Rocío en Sevilla

«Te voy a contar una cosa que me frustra muchísimo al ser de Huelva y que tengo que ver todos los años. Seguro que mucha gente de Huelva se siente como yo. Y, ahora, aprovechando que me ven dos personas y media, pues te lo voy a contar. Y es que no sabéis lo que frustra encender la tele y, que de un minuto que le dediquen a la Romería de El Rocío, salga Sevilla. La ubicación, Sevilla«, comienza exponiendo Jesús Rivas.

Este joven onubense, que vive en Canarias y se dedica a subir contenidos a su cuenta de TikTok (@jesusrivasjrg) siguió diciendo en un vídeo publicado en la misma lo siguiente: «Señores, El Rocío no está en Sevilla. ¿Tan difícil es darle importancia a las hermandades de la provincia de donde es la Romería de El Rocío? Que es Huelva; no Sevilla. Que sí, que Sevilla está muy bien, que Sevilla es muy bonita... Pero todo lo que ocurre en Andalucía no es Sevilla«.

En la misma línea, Jesús continuó alegando que «hay más allá de Sevilla. Lo digo porque, una vez acabe El Rocío, empieza la gente a venir a la playa y, también, los onubenses, los de Huelva, tenemos que ver cómo en los reportajes de la playa pone 'Sevilla'. Señores, que Sevilla no tiene playa. Y de verdad, gente, que no es cosa de este año, ni del año pasado... No. Es todos los años. Desde que tengo uso de razón, yo tengo que ver cómo todas las cosas buenas que hay en Huelva no se nombra. Y para las que se nombran, se cita a Sevilla. ¿Por qué?«

Por último, el vídeo concluyó con el joven comentando que «también, de El Rocío existen hermandades hasta de Gran Canaria. Y yo no veo en Telecinco hermandades de Gran Canaria saliendo en la tele. Así que nada, paisanos, si me estáis viendo, disfrutad de la Romería de El Rocío y pasadlo muy bien. Viva Huelva«.