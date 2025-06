Victoria Federica, Jorge Cadaval y Laura Sánchez: los famosos que hacen el camino del Rocío desde Sevilla

La romería del Rocío no solo es una de las fiestas más queridas por los andaluces, sino también un evento que reúne cada año a personajes conocidos del panorama nacional, especialmente en las salidas de las hermandades de Sevilla. Este miércoles, la expectación ha sido máxima en Triana y en la capital hispalense, donde no han faltado caras muy reconocibles.

Victoria Federica y Jorge Cadaval con Triana

La nieta del rey emérito Juan Carlos I, Victoria Federica, ha sido una de las presencias más destacadas durante la salida de la Hermandad del Rocío de Triana. Montada a caballo, con bata rociera y rodeada de romeros, la sobrina de Felipe VI ha acompañado los primeros pasos del simpecado rumbo a Almonte.

Apasionada del mundo ecuestre y de las tradiciones andaluzas, Victoria es ya una habitual tanto en El Rocío como en la Feria de Abril. Tanto es así que, en la tarde de ayer se le pudo ver en una pequeña plaza de toros de Gerena, mientras Roca Rey entrenaba.

El humorista Jorge Cadaval, de Los Morancos, se ha dejado ver también en la salida de la hermandad de Triana, aunque este año ha confesado que no podrá hacer el camino. «Me encantaría, pero este año me quedo sin camino. Aun así, no ha querido perderse la salida de la hermandad de su barrio desde uno de los balcones.

Laura Sánchez con la Hermandad del Rocío de Sevilla

Por su parte, la modelo y actriz Laura Sánchez también se ha dejado ver en la salida de la Hermandad del Rocío de Sevilla, que este año celebra su 75 aniversario. La onubense, que guarda extreña relación con Sevilla, ha compartido momentos de emoción y devoción desde la Plaza del Salvador.

En los próximos días, todas las miradas seguirán puestas en los caminos que conducen a la aldea de El Rocío, donde la Blanca Paloma aguarda la llegada de sus devotos, conocidos o anónimos.