Rocío Hernández Soto, consejera de Salud: «Hemos pasado de no conseguir ninguna cita a tener una en un día»

—¿Qué resultados está dando la implantación del Plan de 72 horas para la Atención Primaria que pusieron en marcha en diciembre de 2024?

—Esa reorganización está dando resultados porque antes no sabíamos cuántas personas querían acceder a la Atención Primaria, es decir, cuántas ... personas solicitaban la cita y no la conseguían. Con la implantación del 'backoffice' hemos avanzado mucho y una vez que sabemos lo que tenemos que gestionar, porque conocemos esa demanda, nos ponemos a gestionarla. En el primer semestre se han podido gestionarse por el 'backoffice' unas quinientas mil citas, y la mayoría, el noventa y nueve por ciento, se han gestionado en un día de media. Hemos pasado de no conseguir ninguna cita a tener una cita en un día.

—¿Un día en que te asignen una cita para el médico, vale, pero cuánto tiempo pasa hasta que realmente te ve?

—Depende. Hemos conseguido reducir el tiempo que teníamos hasta ahora, que era de cinco días. Hay centros en los que el médico te ve el mismo día, y suelen ser centros pequeñitos, consultorios... Es curioso. Y todo eso a pesar del déficit tan importante de médicos de Familia que tenemos: nos faltan aproximadamente unos quinientos. También nos faltan pediatras en Atención Primaria. Y es que además tenemos que adaptarnos a lo que nos pide la población. Sobre las gestión de citas querría añadir algo: la población nos pide, en un 65 por ciento de los casos, que la cita sea telefónica. Es curioso también.

«Este verano hemos logrado minimizar el virus del Nilo, que no es comparable al año pasado»

—El Ministerio de Sanidad convocó hace menos de un mes casi dos mil plazas de facultativos y enfermeros para Andalucía. ¿Son suficientes?

—Son setenta y una más que el año pasado. Son las plazas que se ofertan para el examen MIR que se celebra en enero del año que viene y parece ser que la incorporación va a ser quizás un poquito antes que la que ha sido este año a principios de junio, parece ser que va a ser en mayo. No podemos decir que sea un número de plazas suficiente, porque nos siguen faltando anestesistas, médicos de Familia, pediatras, neurólogos... Aunque hemos ofertado muchas plazas, todas las que teníamos disponibles en el acto único que se hizo en julio, evidentemente no hemos podido ocuparlas todas. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando por reforzar el sistema público porque es lo que tenemos que hacer y es lo que queremos hacer para dar respuesta a las necesidades de salud de los andaluces.

—¿Le van a pedir al Ministerio que convoque más puestos?

—Hombre, esa es una de las competencias del Ministerio... Evidentemente... Claro que sí. Lo vamos a seguir planteando.

Salud pública

—Cómo valora la campaña contra el virus del Nilo de este verano.

—Quiero tener un agradecimiento a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, a todos los profesionales que trabajan en este tema y sobre todo a las administraciones que han colaborado con nosotros para afrontar la fiebre del Nilo Occidental. Hemos conseguido minimizar la situación, que no es comparable a la del año pasado.

—Otra campaña, la de la gripe, está a la vuelta de la esquina. ¿Qué novedades va a tener este curso?

—El año pasado sí empezamos la vacunación en los colegios. Vamos a seguir mejorando en la prevención, que nos parece lo más importante. En la campaña de la gripe de este años llevamos trabajando desde el primer trimestre para tener una previsión de cuáles son las cepas y poder planificar las vacunas.