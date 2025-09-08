Rocío Hernández Soto, consejera de Salud: «Los conciertos del SAS no son para los amiguitos, sino para mejorar el servicio en Andalucía»

Acaba de completar un año en el puesto y parece razonablemente satisfecha con su trabajo. Rocío Hernández Soto (Irún, 1971) cita de entrada dos experiencias personales que han marcado su manera de entender la asistencia sanitaria, y que asegura que intenta proyectar en su ... actual desempeño político.

La primera, haber vivido tres años en Indochina cuando era niña porque su padre estaba empleado en una refinería: «Allí no había Atención Primaria, la gente no podía ir al médico...», reflexiona. Y, la segunda, una estancia en Polonia cuando era estudiante de Medicina.

—Estamos al inicio de un curso político intenso con el horizonte de las elecciones autonómicas y quizás de las generales. ¿Es consciente de que su Consejería va a ser el pimpampum en estos próximos meses?

—A ver, soy muy consciente de que lo más importante es la salud y a partir de ahí ya viene todo lo demás... A mí me da mucha pena cuando se critica, se habla mal o se miente del sistema público que tenemos aquí en Andalucía, porque no es justo para todas las personas, todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que se levantan todos los días para trabajar o que duermen pocas horas cuando están de guardia para atender a los andaluces. Me da también mucha pena que se les mienta a los andaluces. Jamás voy a compartir que se haga ese mal uso que se está haciendo de la sanidad andaluza para conseguir votos o para ganar unas elecciones. Aquí nos hemos sentado con los representantes de las Mareas Blancas, pero hay que dejar muy claro que los datos confirman que estamos mejor que en 2018, cuando estábamos cogidos con alfileres. Tengo muy claro el encargo que recibí, y es el que estoy desarrollando.

Noticia Relacionada El plan del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para desatascar las pruebas diagnósticas llega este año Rafael Aguilar Salud combina el refuerzo de la actividad en los hospitales en fin de semana con conciertos que diseñará cada provincia e invierte 321 millones en equipamiento y tecnología

—¿Y qué encargo le dieron como tercera consejera de Salud del PP, tras la primera etapa de Jesús Aguirre y la segunda de Catalina García?

—Lo que me encargaron fue que gestionara. Y es en lo que estoy. Soy médico vocacional con una preocupación muy alta por el servicio público. No tengo aspiraciones políticas.

—No pocos analistas coinciden en que la forma de llevar la Consejería de Salud fue una de las causas fundamentales de que el PSOE perdiera el Gobierno autonómico en 2018. ¿Teme que ahora también se convierta en un elemento de impopularidad?

—Nosotros estamos centrados en la gestión sanitaria, ya le digo, y está dando resultados: en la lista quirúrgica hemos conseguido reducir un 57,9 por ciento los procedimientos que estaban fuera de plazo, y hemos conseguido bajar también el tiempo de demora en cuarenta y dos días. En esta lista hay 30.000 personas menos desde que pusimos en marcha el Plan de Garantía en diciembre de 2023. Hemos vivido una pandemia que hizo que nos reinventásemos, que nos obligó a cambiar totalmente nuestra manera de trabajar, y de la que todavía no nos hemos recuperado, como tampoco lo han hecho algunas personas. Lo importante es que, pese a todo, nuestro sistema sanitario público sigue siendo fuerte, robusto: nos miran de fuera. Somos conscientes de que hay cuestiones que mejorar, y también de que estamos mejor que hace seis años.

—Póngase en esta situación: que el próximo Gobierno de la Junta sea socialista. ¿Qué huella habrá dejado el PP en la política sanitaria andaluza?

—Hay una cuestión clara: creo que lo que va a quedar es una gestión transparente y nuestro compromiso con la sanidad pública, es decir, un trabajo muy coordinado y muy cohesionado en la mejora en el número de profesionales y en su retribución. El objetivo ha sido hacer un mejor uso de los recursos que tenemos, y no mirando solamente de cara a las elecciones, sino más allá, a la sostenibilidad de un sistema dentro de un marco demográfico con una mayor esperanza de vida que lleva asociada una mayor cronicidad, para la que también tenemos planes específicos.

—¿Con el PSOE no había transparencia, entonces, en esta Consejería?

—Bueno, no, yo no digo que no la hubiera, yo hablo de ahora.

—El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha activado el mayor contrato de su historia para aligerar las listas de espera quirúrgica, y el PSOE habla directamente de «robo» a la sanidad pública, de «corrupción» sistémica y de «privatización» por los conciertos que tienen previstos y que según ellos son para premiar a los «amigos» de Juanma Moreno.

—Mire, lo de la privatización es una gran mentira. Ellos [por el PSOE] fueron los que establecieron los decretos de garantía en base a los cuales se podía concertar cuando la capacidad del sistema público se ve superada por la demanda. La actual oposición implantó los conciertos, así que no puedo entender como alguien puede ser tan poco coherente para en un momento decir una cosa y ahora decir otra. El porcentaje que se destinaba a los conciertos cuando el PP estaba en la oposición era mucho mayor que ahora, y con un presupuesto inferior: ahora estamos hablando del 3,7 por ciento, por citarle cifras de este año, y con el PSOE se llegó al 5,05 con mucho menos presupuesto. Esos contratos nos hacen falta hacen falta porque no damos abasto con nuestros quirófanos a pesar de haber aumentado el número de ellos y el número de profesionales, el número de camas y el de personal administrativo. Estos contratos se realizan, además, por procedimientos abiertos, y al acuerdo marco que acaba de lanzar el SAS se han presentado más empresas que nunca. Esto no es para favorecer a los amiguitos: estamos hablando de centros privados que tienen que cumplir una serie de requisitos para mantener la calidad del servicio y la seguridad de los pacientes que se van a operar.