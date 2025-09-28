¿Cuándo hay que reservar los viajes del Imserso en Andalucía? Estos son los destinos a los que puedes viajar por menos de 200 euros

Imagen de la playa de Benidorm

La temporada 2025-2026 del Programa de Turismo Social del Imserso ya está lista para comenzar, y miles de jubilados andaluces esperan con ilusión la fecha en la que podrán asegurar su plaza. Este año, Andalucía comparte turno con otras ocho comunidades para iniciar las reservas el miércoles 8 de octubre, momento clave en el que se abrirán las inscripciones a precios reducidos.

El Imserso vuelve a poner sobre la mesa una oferta muy amplia con 879.213 plazas en toda España, pensadas para que pensionistas y personas mayores puedan disfrutar de unas vacaciones asequibles en la costa, las islas o en escapadas culturales. Desde ABC te contamos todo lo que necesitas saber para reservar tu viaje, cuáles son los destinos más económicos y las novedades de esta nueva edición.

Fechas clave para reservar en Andalucía

Las reservas se abrirán en dos fases. El primer turno será el 6 de octubre, dirigido a jubilados de Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco, entre otros territorios.

Dos días después, el 8 de octubre, será el turno de los pensionistas de Andalucía, así como de Aragón, Galicia, Castilla y León, Madrid, Murcia, Extremadura, Cantabria y Melilla.

Para confirmar la plaza, los beneficiarios deberán abonar un anticipo que no supera el 20% del coste total. El pago restante deberá completarse 45 días antes del inicio del viaje, o en el momento de la reserva si se hace con menos antelación.

¿Cómo y dónde reservar tu viaje del Imserso en Andalucía?

Los jubilados andaluces disponen de varias vías para formalizar su reserva:

Agencias de viajes acreditadas en toda la comunidad.

Web oficial de Turismo Social para viajes de costa peninsular y escapadas.

Web de Mundiplan para viajes de costa insular.

En el caso de las reservas online, bastará con introducir el DNI y la clave de acreditación recibida en las cartas que el Imserso comenzó a enviar en septiembre. Si la reserva se hace en agencias autorizadas, únicamente se pedirá el DNI.

Destinos disponibles para los jubilados

El programa mantiene sus tres grandes modalidades:

Turismo de costa peninsular: 440.284 plazas en destinos de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña.

Turismo de costa insular: 228.142 plazas en Canarias y Baleares.

Turismo de escapada: 210.787 plazas para circuitos culturales, turismo de naturaleza, viajes a capitales de provincia y a Ceuta y Melilla.

Los primeros viajes comenzarán el 19 de octubre, con salidas hacia la costa peninsular y escapadas culturales. En el caso de los destinos insulares, los grupos saldrán a partir del 22 de octubre.

Viajes del Imserso por menos de 200 euros

A pesar de que los precios han subido ligeramente en esta edición, todavía es posible encontrar viajes muy económicos. Entre las opciones más asequibles destacan:

Escapadas a capitales de provincia: 4 días y 3 noches desde 132,91 euros con transporte incluido.

Viajes a Canarias o Baleares: 8 días desde unos 210 euros (en este caso, sin transporte).

Costa peninsular con transporte incluido: 8 días por 228,93 euros, con destinos en Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña.

De esta forma, los jubilados andaluces podrán disfrutar de unas vacaciones completas por menos de 200 euros en estancias cortas, o por algo más de 200 euros en destinos de playa más largos.

Novedades de la temporada 2025-2026

El Imserso ha introducido varios cambios para modernizar el programa:

Suplementos en temporada alta (octubre, mayo y junio) y a partir del segundo viaje de cada usuario.

Viajar con mascotas: por primera vez, se reservan más de 13.000 plazas para quienes deseen llevar a su perro o gato en los viajes de costa peninsular e insular.

Tarifa plana de 50 euros: destinada a pensionistas con ingresos más bajos, que recibirán una subvención extra para poder viajar.

Además, el programa permite que las personas acreditadas viajen acompañadas por su cónyuge, pareja de hecho o incluso por hijos con discapacidad (mínimo 45%), siempre que compartan habitación. También existe la opción de habitación doble de uso individual con suplemento, sujeto a disponibilidad.

Más temas:

Imserso

Andalucía