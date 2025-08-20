Menos de 250 euros por ocho noches: los nuevos precios del Imserso en Andalucía para jubilados

Imagen de archivo de una persona jubilada durante un viaje del Imserso

Hasta 879.213 personas podrán disfrutar de viajes por diferentes puntos de España a precios reducidos. Ese es el número de plazas que se contemplan para la temporada 2025-2026 de los viajes del Imserso; un programa dirigido a pensionistas, cuyo plazo de solicitud finalizó el pasado 23 de julio, y en el cual se distinguen tres modalidades de viaje.

Modalidades de viajes del Imserso 2025-2026 Zona Costa Peninsular: estancias de diez y ocho días en Cataluña, Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Zona Costa Insular: estancias de 10 y 8 días en Canarias e Islas Baleares.

Turismo de Escapada: estancias de 4, 5 y 6 días diferentes tipos de viajes, como 'Circuitos culturales', 'Turismo de naturaleza', 'Capitales de provincia' y 'Ciudades de Ceuta y Melilla'.

Una de las novedades de la próxima temporada de viajes del Imserso, la cual se espera que pueda comenzar en octubre, es la posibilidad de que las personas usuarias puedan viajar con mascotas. Eso sí, en una serie de supuestos y cumpliendo ciertos requisitos. Por otra parte, la temporada 2025-2026 implica también novedades en materia de precios.

Estos son los nuevos precios del Imserso en Andalucía para jubilados

Como es habitual, desde el Imserso se establece con antelación una previsión de precios para la temporada venidera; en este caso, la 2025-2026. Los costes de cada viaje, como en todas las ediciones, variará en función de las fechas, modalidad, duración del viaje y tipo de alojamiento, aunque sí es cierto que para este año se han fijado nuevos precios. En este sentido, los viajes por la costa de Andalucía sin incluir transporte y el plan de turismo de escapada de capitales de provincia andaluzas -ambas en temporada baja- son dos de las opciones más baratas de viajes del Imserso.

Estos son los nuevos precios del Imserso en Andalucía para jubilados Zona Costera Peninsular con transporte (estancias de 10 días y 9 noches): 309,22 € de noviembre a abril / 409,22 € en octubre, mayo y junio.

Zona Costera Peninsular con transporte (estancias de 8 días y 7 noches): 244,04 € de noviembre a abril / 344,04 € en octubre, mayo y junio.

Zona Costera Peninsular sin transporte (estancias de 10 días y 9 noches): 270,39 € de noviembre a abril / 370,39 € en octubre, mayo y junio.

Zona Costera Peninsular sin transporte (estancias de 8 días y 7 noches): 224,63 € de noviembre a abril / 324,63 € en octubre, mayo y junio.

Turismo de Escapada - Circuitos culturales (estancias de 6 días y 5 noches): 312,51 € de noviembre a abril / 412,51 € en octubre, mayo y junio.

Turismo de Escapada - Turismo de naturaleza (estancias de 5 días y 4 noches): 305,75 € de noviembre a abril / 405,75 € en octubre, mayo y junio.

Turismo de Escapada - Capitales de provincia (estancias de 4 días y 3 noches): 132,91 € de noviembre a abril / 232,91 € en octubre, mayo y junio.

Los precios detallados hacen referencia a las modalidades de viaje que se desarrollan en tierras andaluzas. Por otro lado, la temporada 2025-2026 del programa de viajes de Imserso cuenta también con la novedad de una tarifa plana de 50 euros para las personas con las pensiones más bajas, quedando reservadas para estas 7.447 plazas.

Más temas:

Turismo

Informaciones

Imserso

Andalucía