Así funcionan las pulseras contra la violencia de género: el móvil que vibra si el agresor acecha

Cómo funcionan exactamente los sistemas de comunicación de las pulseras 'antimaltrato' que están en el punto de mira por sus imprecisiones y fallos.

Los dispositivos los utilizan aquellos ciudadabnos a quienes los jueces imponen una medida o pena de prohibición de aproximación hacia ... una víctima en casos de violencia de género o violencia sexual y cuenta con varios elementos.

De un lado está la pulsera en sí, que es un un transmisor de radiofrecuencia de corto alcance que se ajusta a la muñeca o al tobillo y que va conectado vía 'bluetooth' a un móvil que también debe portar el individuo. Esto permite que el investigado o condenado por un delito de violencia de género pueda ser localizado por GPS y que sus movimientos puedan ser monitorizados.

Al tiempo, el teléfono móvil cuenta con una aplicación de control no manipulable por parte del usuario que permite la generación de distintas alertas. Así, en el caso de que el móvil y la pulsera dejen de estar emparejados, genera un aviso para localizar ambos dispositivos y actuar en caso de que este no se lleve a cabo.

Aparatos gemelos

La víctima dispone de otro móvil con las mismas características que el agresor para que la orden de alejamiento pueda cumplirse correctamente y proteger a la víctima, ésta dispone de otro móvil con las mismas características que el agresor.

De este modo, cuando los dos dispositivos se encuentren dentro del rango de alcance establecido, la víctima recibe una alerta sonora, visual y/o de vibración. Desde ese móvil, además, en una situación de pánico la víctima puede utilizar al botón de emergencia para generar una llamada a un número de emergencia predefinido.

Además de emitir un aviso cuando agresor y víctima se encuentren a una distancia menor a la establecida, lo que se llama zona de exclusión móvil, también se alerta cuando el investigado se encuentra dentro en la zona de exclusión fija, es decir, los lugares concretos a los que se le prohíbe aproximarse: trabajo, domicilio, colegio, término municipal...

Los avisos que genera el sistema son de dos tipos: alarma y alerta, dependiendo si el riesgo es mayor o menor.

Cuando se activa una alarma, el Cometa (Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento), que es el operador con el que trabaja el Ministerio de Igualdad en estos dispositivos contacta con la Policía y elabora unos informes que se remiten también a la Autoridad Judicial y al Ministerio Fiscal para que actúen en consecuencia, de acuerdo a unos protocolos cerrados.

Migración

Los fallos informáticos se alargaron durante alrededor de ocho meses provocando un «infierno» en el equipo y en las mujeres maltratadas. Las disfunciones en los sistemas de comunicación de las pulseras 'antimaltrato' 'se produjo durante la migración de datos al cambiar de un operador a otro dejó «una gran cantidad» de absoluciones y sobreseimientos de maltratadores al dejar un vacío de información.

El sistema no permitía acceder a los datos de los investigados o condenados en cuestión del periodo anterior al 20 de marzo de 2024 y, por tanto, a las pruebas que demuestran si un individuo ha roto una orden de alejamiento, que es precisamente el objetivo clave de este tipo de dispositivos.