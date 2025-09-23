Suscríbete a
ABC Premium

TECNOLOGÍA

Así funcionan las pulseras contra la violencia de género: el móvil que vibra si el agresor acecha

El agresor y la víctima portan dispositivos emparejados que velan por que la orden del juez se cumpla

El primer aviso sobre los fallos en las pulseras 'antimaltrato' en toda España lo dio Granada en enero

Un hombre se coloca una pulsera en el tobillo
Un hombre se coloca una pulsera en el tobillo ABC
R. Aguilar

R. Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cómo funcionan exactamente los sistemas de comunicación de las pulseras 'antimaltrato' que están en el punto de mira por sus imprecisiones y fallos.

Los dispositivos los utilizan aquellos ciudadabnos a quienes los jueces imponen una medida o pena de prohibición de aproximación hacia ... una víctima en casos de violencia de género o violencia sexual y cuenta con varios elementos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app